KRISTIANSAND: Det gjorde Arne Holte, en kjent mann for nesten alle som går på tur. Som leder av Oddersjaas løypegruppe har han i en årrekke ryddet løyper og satt opp hundrevis av skilt og karttavler til glede for turfolket. Ukentlig går han på tur, enten med gode kamerater eller som turleder for Kreftforeningen.

Nå viser 78-åringen at han tar nye Agder på alvor og inviterer til toppturer i alle fylkets 25 kommuner. Boka og nettprosjektet «25 turer til topps i Agder» foreligger i disse dager, og forfatteren etterlyser litt kommunal stolthet av de høyeste fjelltoppene. Men først litt om hvorfor det ble et «Agder-toppturprosjekt»:

Nå er boka og nettutgaven «25 turer til topps på Agder» klar. Arne Holte håper mange vil besøke flest mulig av «kommunetoppene», få flotte turer og bli bedre kjent i landsdelen. Foto: Privat

– Da koronaen kom i mars 2020 og treningssenteret stengte, ble det mange turer i skog og mark. En tur til Kristiansands høyeste fjelltopp, Havsåsknuten i Finsland og deretter Rubbeheia som er høyest i Iveland, satte fart på ideen, forteller mannen bak «25 turer til topps på Agder».

Det er vakker natur på Grimstads "tak" Dobbedalsheia på 360,74 meter over havet. Foto: Arne Holte

11 første året

Etter de to nevnte toppturene bestemte han seg for å besøke høyeste fjell i alle Agders 25 kommuner og rakk 11 av dem første koronaåret. Sammen med kona Edel, begge 76 år da toppturprosjektet startet, i dag 77 og 78 år, viste de med all tydelighet at turene er tilgjengelige for folk flest.

Nå utfordrer han turfolket på Sørlandet til å følge i fotsporene deres og lover flotte turopplevelser, storslått utsikt fra mange av dem, men også noen litt mer beskjedne og unnselige fjelltopper som likevel er høyest i nettopp den kommunen.

– Men vi er litt skuffet over at mange av kommunene ikke er særlig stolte av toppene sine, for både skilting og merking er i stor grad fraværende, sier mannen som både har fått Kristiansand kommunes frivillighetspris og Kongens Fortjenstmedalje for alt han utrettet for fellesskapet. Og ikke minst for folkehelsa.

Flott utsikt over Gyvatn fra Midtstransnuten i Evje og Hornnes, nøyaktig 789,98 meter over havet. Foto: Arne Holte

Utfordrer lokale turlag

Og når det mangler skilt og merking, sørger forfatteren for kart med inntegnet rute, GPS-koordinater for å finne startsted og selve toppen. Samtidig som han utfordrer lokale turlag til å gjøre en jobb. De mange flotte bildene i boka burde inspirere til å dra på topptur.

Han anbefaler kart og kompass på turene, men lovpriser også GPS som et fantastisk hjelpemiddel.

Her er forfatteren og turmannen Arne Holte på Skoræ som er høyeste fjelltopp i Åseral på 1041 meter. Foto: Privat

– Norgeskart friluftslov kan du laste ned på mobiltelefonen og er topp å bruke. Du kan se nøyaktig hvor du befinner deg, og kan legge inn sporloggen din. Da er du i det minste sikker på å finne veien tilbake, sier mannen som åpenbart har funnet hjem etter de mange turene. Han har drevet med orientering, turorientering og vært turmenneske hele sitt lange voksne liv. Og skrevet to turbøker tidligere, «Utenfor Allfarvei» og «32 nærturer».

Og når vi spør han om den flotteste kommunetoppen, er det faktisk ikke den høyeste han trekker fram:

På toppen av Tomlongsheia i Flekkefjord finner du dette «hove» som er laget av kunstneren Christian Sunde Foto: Arne Holte

Hyller Flekkefjord

– Utsikten fra den 683,04 meter (nøyaktig må det være) høye Tomlongsheia i Flekkefjord er fantastisk. Det samme er turen opp dit, gjennom det rene parklandskapet, sier en alltid engasjert turprofet, som også skryter av «lille» Hisåsen i Lillesand på bare 234,74 meter.

– Noen tøffe turer?

– På en tur steg vi 600 høydemeter. På et par andre langturer tok jeg med henholdsvis en kamerat og kona på hver av de to turene, pluss telt. Også det en flott opplevelse, sier kanskje den første som har besøkt de 25 kommunefjelltoppene på Agder.

Han håper mange vil kjøpe boka eller laste ned turene digitalt. Men aller helst følge i hans mange fotspor.

– Men husk pausene, gjerne med kaffe, kakao og niste. De er minst like viktige som å nå toppene, minner turmennesket Arne Holte om.

Her er de 25 Agder-kommunenes høyeste fjell: