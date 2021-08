13-åring med perfekt score

Det var skikkelig moro og veldig fortjent at den lovende skytteren klarte maksimal score. Magnus har vært svært nær flere ganger og bare vært bitte litt utenfor streken. Etter å ha klart den magiske grensa på trening flere ganger har vi bare ventet på at han skulle klare 350 poeng på stevne. Også skjedde det altså på samlagsstevnet, som var ekstra stas. Stevnet fortsetter og avsluttes lørdag, og Magnus leder i sammendraget.

Ryktene går om at mor og far var meget nervøse under livevisningen ... far klarte ikke sitte ... han måtte stå oppe, så spennende var dette. Magnus er nå med i den gjeve 350-klubben, og klarte attpåtil 24 av 35 sentrumstreff.

Skyttertalentet har nylig rykket frivillig opp i til Eldre Rekrutt-klassen, hvor det er helt tydelig at han trives veldig godt med endelig å skyte med 6,5x55 i stedet for kaliber 22.

Flere av lagkameratene til Magnus skjøt også godt, blant dem Knut Fredrik Grødum Homme, som i ER-klassen prikket inn 348 poeng, inkludert 28 sentrumstreff.

PS! Søndag arrangerer Kristiansand og Omegn Skytterlag Agderstevnet på Farvannet-banen.