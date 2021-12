I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

MEDVODE, SLOVENIA: Christer vant sølvmedalje i mixed double og bronsemedalje i herredouble i U17-klassen i turneringen Medvode Yonex Cup. Han spilte sammen med Kristine Ødegaardstuen fra Moss i mixed double og Alexanders Jarkolevs fra Haugerud i herredouble. Christer og hans makkere vant totalt sju av ti kamper de spilte denne helga.

Christer melder følgende:

– Det var veldig gøy å spille utenlands. Det var cup og dermed vinn-eller-forsvinn, så man må prestere i hver kamp. Jeg kom til åttedelsfinale i singel, tapte semifinalen i double og finalen i mixed double. I singel møtte jeg en 5. seedet fra Romania (Luca-Stefan Pandele), som deretter spilte seg videre til semifinalen og møtte 1. seedet, der han tapte en jevn tresetter. 1.seedet vant til slutt og han er Slovenias beste spiller.

Christer som nummer tre fra høyre, sammen med sine norske lagkamerater. Foto: Privat

– Jeg møtte denne finalevinneren fra Slovenia og hans makker i herredouble. De var seedet som nummer en, men selv om vi tapte kampen, kunne den gått begge veier. Her var det et utrolig høyt tempo og jeg var ekstremt overrasket over hvordan vi klarte å henge med. Vi var fornøyd med hvordan vi holdt tempoet oppe og hvordan vi til tider aldri har spilt så bra double før.

– Også finalen i mixed double kunne gått begge veier. Det ble en hard og fartsfylt kamp. Det var litt bittert å rote det hele bort etter pause i 2. sett. Totalt sett tar jeg med meg mye god erfaring fra denne turneringe. De internasjonale spillerne vi møtte hadde et hakk høyere tempo enn det vi klarte denne gangen.

PS! Filip Bøhn fra Kristiansand Badmintonklubb fikk tredjeplass i mixed double sammen med makker Nila Lorvik fra Herøy i denne U17-klassen i Slovenia.