Idda-spillere vant turnering på Hamar

HAMAR: – Det viktige er at våre spillere får oppleve noe annet enn det de normalt opplever. Når man i tillegg er så heldig og vinner hele turneringen, er det virkelig en boost, sier en lykkelig trener, Christer Linder.

Sammen med Martin Lalko trener han Iddas U12-lag. Laget skal i år spille 26 kamper, hvor 24 kamper er mot U12-lag fra IHK Stavanger. Det å spille på andre arenaer og møte andre lag er kjempeviktig for å holde på motivasjonen.

I Dragons Cup møtte Idda tøff motstand og de ble ifølge Linder «presset» til å spille pucken mer, istedenfor å satse på soloprestasjoner. Han synes det var gøy å se at det de har trent på satt i ryggmargen og fungerte i praksis. Dette skapet trygghet i spillet.

– Trygghet gir selvtillit, og da er det lettere å spille. En slik cup er blant det største våre spillere har spilt, og da er nervøsitet en stor trussel, understreker Linder.

Sterke lag fra Østlandet

Idda har hatt mye fokus på skøyte- og kølleteknikk, samt spilleforståelse. Nå skulle de endelig få målt dette i kamper mot storlag som Vålerenga, Sparta, Stjernen, Storhamar og Manglerud Star.

Kristiansanderne gikk ubeseiret gjennom turneringen frem til finalen, hvor de møtte Vålerenga, laget de slo i første kampen. Der vant kristiansanderne sin sjette seier i turneringen.

Styreleder i Idda Ishockeyklubb, Per Aimar Lundal, er stolt av trenere og spillere og sier at for Idda som klubb er det svært viktig å sende gode ambassadører til turneringer utenfor egen region.

Motiverende for hele klubben

Han påpeker at det er imponerende at et lag fra Idda klarer å gå helt til topps i en aldersbestemt cup, hvor de største klubbene i Norge deltar.

Idda er tross alt en dugnadsbasert klubb med begrensede ressurser, sammenlignet med mange av de andre klubbene som deltok.

– Slike resultat motiverer både yngre og eldre spillere i klubben, og ikke minst andre trenere i klubben. Og dette er den beste tilbakemelding vi kan få, på at Iddas opplegg fungerer, sier Lundal.

Snart seriestart

Idda U12 har sesongåpning neste helg (9.-10. oktober) og da er målet å få med alle som spilte sist sesong. I år er spilleformen på seriespill endret, slik at den passer alle. Det er relativt stor nivåforskjell på de nye og de som har spilt noen år, men det tar den nye spillformen høyde for. Dette skal klubben bruke ressurser på fremover.

– For oss er det viktig å få med alle spillerne. På dette nivået utvikles spillerne veldig forskjellig, og i rykk og napp. Da er det viktig at de som er nyere ikke føler at det er umulig å komme på nivå med det «erfarne». Vi må derfor ha nivådelt trening, slik at alle føler mestring, sier Linder.