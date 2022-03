Til helga er det duket for toppoppgjør i 3. divisjon sørvest-serien i ishockey på hjemmebanen til Kristiansand Lions. Hjemmelaget har et trumfkort i ermet, nemlig Jean-Phillipe Villeneuve (29).

KRISTIANSAND: Kristiansand Ishockeyklubbs elitelag ligger likt på poeng med gjestene fra Bergen, NHH (Norges Handelshøyskole), men har én kamp mindre spilt. Hjemmelagets Jean-Phillipe Villeneuve, gjerne kalt «JP», har både målteft og en imponerende fart på skøytene.

29-åringen er oppvokst i Toronto i ishockeyens høyborg Canada. Men nå altså bosatt midt i Posebyen dit han flyttet sist høst.

– Det har bare vært helt fantastisk å komme til Sørlandet. Overalt har det vært bare hjelpsomme og imøtekommende mennesker, inklusive mine svigerforeldre, forteller «JP» med et lite smil.

Tidligere har han spilt i eliteklubben i Ålborg, der han gikk på skole. Det var i Danmark han traff Kathrine Kjeldsen fra Hånes. De giftet seg senere i kanadiske British Columbia.

Spilte på øverste universitetsnivå

Utdanningen fullførte «JP» på University of Guelph, der han spilte på øverste serienivå. Men etter at familien ble utvidet med dattera Adeline (3), hadde han for fire år siden egentlig valgt å legge en lysende hockeykarriere på hylla.

Men i fjor høst pakket familien igjen kofferten i Canada og satte kursen for på Sørlandet. Der kom han i kontakt med Kristiansand Ishockeyklubb, og hockeygnisten ble tent igjen.

– Det er en fantastisk klubb med et flott miljø. Jeg gleder meg til hver trening og kamp, sier Jean-Phillipe Villeneuve.

Rutiner er viktig. For Jean-Phillipe Villeneuve, «JP», er et besøk i styrkerommet obligatorisk for å få fart på muskulaturen før han går på is. Foto: Kristiansand Ishockeyklubb

Han tar for tiden norskkurs og jobber fortsatt for et kanadisk IT-selskap med salg av dataprogrammer. Litt slitsomt er det med seks timers tidsforskjell til hovedkontoret. Men han håper snart å bli overført til selskapet europeiske virksomhet og dermed en mer normal arbeidstid.

Flere forsterkninger

«Lions» har fått flere forsterkninger denne sesongen, noen med bakgrunn fra norske toppklubber. Kombinert med spillere fra egne rekker vil mange mene dette er et av de beste seniorlagene i klubbens historie. Neste år det duket for ett nivå opp, med spill i 2. divisjon.

Men først er det altså duket for to fartsfylte oppgjør til helga:

Kampstart fredag kl. 20.00 og lørdag kl. 19.30. Og som alltid – gratis adgang!