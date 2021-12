Turorientering har tatt av i Norge de to siste årene, også på Sørlandet. Aller ivrigst er nok mannen som har besøkt 5444 poster rundt i landet i løpet av 2021. Nå er det klart for ny sesong.

– Det har vært en formidabel økning de to siste årene, sier fagkonsulent for tur- og mosjonsorientering i Norges Orienteringsforbund, Ninni Tornøe Jonsson.

Hun viser til tall fra fjoråret da antall besøk på nettsiden turorientering.no hadde en økning på 305 prosent i april og mai og totalt en økning på 105 prosent for hele året.

Og nå starter ny sesong med turorientering lokalt der Oddersjaa, OK Sør og KOK allerede har poster ute.

I 2021 ble det solgt ca. 36.000 poser med turorienteringskart mot 21.000 i 2019. O-forbundet regner med at det i snitt er minst to personer på hver kartpose, og at nærmere 100.000 nordmenn deltar på turorientering.

Fagkonsulent for tur- og mosjonsidrett i Norges Orienteringsforbund, Ninni Tornøe Jonsson, tar gjerne med hunden når hun er ute på postjakt. Foto: Privat

Kraftig økning

– Også lokalt merker vi en kraftig økning, sier Siri Økstad i Oddersjaa.

Hun er koordinator for turorientering i klubben som drives av fem godt voksne kvinner med bakgrunn fra o-sporten. Også på Bortelid har Oddersjaa helårs turorientering der ny sesong er i full gang allerede.

– Nå har vi klar nytt opplegg for 2022-sesongen ute ved kysten, en glimrende julegave for folk som ønsker å komme seg litt ut i skog og mark, sier Økstad. Hun forteller at valgmulighetene er mange.

– Vi har totalt fem forskjellige områder der vi har lagt ut 75 poster. Områdene er Bymarka i Kristiansand med to kart, Flekkerøy, Odderøya, Bragdøya og Furulunden i Mandal.

En av de ti o-postene på Flekkerøy som er hengt ut for 2022-sesongen Foto: Oddersjaa

Turorientering i juleferien

– Flere av disse områdene er nå snøfrie, og dermed kan turene starte i juleferien, sier Siri Økstad, som opplyser at Oddersjaa solgte omkring 350 poser med turorienteringsopplegg i årets sesong. En solid økning fra 2020.

Fagkonsulenten i O-forbundet skryter av de mange ildsjelene rundt i landets orienteringsklubber som legger forholdene til rette for turorientering.

– Dette er en aktivitet som alle kan delta i, fra ettåringen i meis på ryggen til 100-åringen i lette, grønne løyper, sier Ninni Tornøe Jonsson, som har opplevd at stadig flere beveger seg mellom forskjellige klubbers opplegg og reiser landet rundt for å drive turorientering.

Dette bildet er fra turorienteringen på Bortelid. Foto: Oddersjaa

Flotte Furulunden

– Mest aktiv har Hallgeir Bakken fra Slemmestad vært. Han har vært på 5444 poster rundt i landet gjennom sesongen og er på topp på norgesrankingen, sier en imponert fagkonsulent i O-forbundet.

Nytt av året hos Oddersjaa er at Furulunden i Mandal inngår i posen med turkart.

– Det er kanskje det aller flotteste turområdet på Sørlandet, sier Siri Økstad og anbefaler kristiansandere å ta en tur dit.

Her er det ofte snøbart hele året og ideelt for vinterturer.

Orienteringsforbundet tar også et krafttak for å modernisere turorienteringen. Ny portal er snart klar for lansering, antagelig i slutten av januar, og nå utstyres postene med QR-koder for økt digitalisering. Moderniseringen vil også få flere nyttige funksjoner for økt brukervennlighet for deltakere.

Må vente

– Det betyr at deltakere som starter turorienteringen allerede i jula og frem til 1. februar, må vente med å legge inn kodene på turorientering.no. De må notere kodene som står på postenhetene, og QR-kodene er ikke klar før om en måneds tid, poengterer Siri Økstad.

Med ny plattform og ny app håper O-forbundet at flere skal registrere seg. Da kan de for eksempel laste ned grønne turer gratis, og enkeltkart kan lastes ned mot stykkbetaling.

20.000 nyregistrerte

Når flere registrer seg, øker takten på videreutvikling av løsningen og gir deltakerne nye muligheter. Det innebærer at man enkelt kan kjøpe kart via appen og betale med vipps.

– Vi anslår at mer enn 100.000 personer går turorientering i Norge, med mer enn 20.000 nyregistrerte brukere de to siste årene, sier Ninni Tornøe Jonsson.

De rundt 11.000 postene som var hengt ut rundt om i Norge ble registrert til sammen 1,3 millioner ganger i 2020. I 2019 var tilsvarende tall litt over 510.000. 80 prosent av postene er plassert i skog og fjell, resten er i bystrøk og tettsteder.

Oddersjaas turorientering er til salgs hos DNT Sør, Intersport Skippergaten, Kiwi Flekkerøy, Sport 1 Vågsbygd, Circle K Elvegata og Sport 1 Mandal.