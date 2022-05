I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Øystein Tjomsland hadde en strålende fredagskveld på hjemmebanen Sørlandets Travpark. To lekre vinnere selet den suksessrike sørlandstreneren ut, best av disse fire år gamle Brenne Blink som tok sin andre strake seier.

Perfekt avskjedsgave

Triumfen var også den perfekte avskjedsgave for en av Tjomslands betrodde assistenttrenere, Filip Lindholm.

I nesten fire år har den 26 år gamle svensken trent og kusket på sørlandsk jord, neste helg vender han nesen hjemover til fødelandet. Lindholm blir savnet på Travparken, men fortsetter på Tjomslands svenske filial i Sundsvall.

– Tiden her på Sørlandet har vært den beste i mitt liv, og jeg er utrolig takknemlig for sjansene jeg har fått av Øystein. Han har lært meg utrolig mye og har vært en fantastisk sjef. Nå er jeg nå engang svensk, og det godt å komme hjem og få jobbe videre for Team Tjomsland på Wolmsta Gård, fortalte Lindholm etter løpet.

«Bier i hodet»

Jobben Lindholm og resten av Team Tjomsland har lagt ned i Brenne Blink har vært formidabel, og spesielt på det mentale planet har den svarte hingsten tatt syvmilssteg.

– Brenne Blink hadde litt «bier i hodet» i fjor og han har vokst mentalt gjennom vinteren. I dag måtte han legge et par ordentlige speeder underveis, likevel var han sterk i mål, roste Tjomsland etter at seieren var sikret.

Vinnertiden ble 1.28,2a/2140 meter.

Lekker debutant

Topptreneren fra Søgne presenterte også en svært lovende debutant fredag kveld. Sørlandsoppdrettede Uberg Amor presenterte seg selv på en svært tiltalende måte etter å ha ledet det meste av det innledende løpet.

3-åringen var nummer tre i rekken av Tjomsland-debutanter som har innledet 2022 med seier.

– Han gjorde det veldig lett, det er snakk om en hest med fin kapasitet, understreket Tjomsland før assistenttrener Oda Skaarup fulgte opp.

– Det er en hest som absolutt er i fin utvikling, Han har et lett og fint trav og han kommer til å bli veldig bra når han får litt mer rutine, roste 20-åringen fra Grimstad.

Vinnertiden ble 1.32,9/2140 meter.