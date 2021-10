Gunvaldsen-brødre avsluttet med stil

Flotte seksjoner og et flott vær var med på å gjøre den avsluttende kjøringen helt topp.

Førsterunden startet litt trått for Jarand-Matias. Han gjorde et par blemmer og var ikke i posisjon for gull. Men han holdt hodet kaldt gjennom hele andrerunden og helt til siste seksjon. Han tok andreplassen med god margin til tredjeplassen og sikret også andreplassen sammenlagt.

Jacob-Olaus kjørte en grei førsterunde, men hadde rom for forbedring. Han tok frem sitt beste på andrerunden, som holdt til en fjerdeplass som karrierebeste. Og samme plassering fikk han sammenlagt.

Tusen takk til alle sponsorer, familie og venner for all støtte!