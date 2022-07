Velkommen til Sørlandet! Velkommen til årets store happening! Velkommen til Sommertrav, sommerkonsert og travsport av ypperste klasse!

Fredagen er ikke bare oppladningen til den store lørdagen. Med hele 11 løp på programmet, står fredagen godt på egne bein, med flotte hester, spennende løp og stor sport!

Supersprinten håper vi kan bli en spennende og intens opplevelse, der det vil bli fullt kjør fra første øyeblikk! Vi skal kjøre Monteløp, og her har Sørlandet en av landets beste ryttere! Malin Berås har hatt en fenomenal start på året, og ligger på 2. plass på landsstatistikken. Kan hun klare å spise seg inn på Helene Kolle, som er landets mestvinnende monterytter, men bare 3 seirer foran Berås?

KEiiNO-konsert

Når støvrøyken har lagt seg etter siste løp, så er det klart for årets kanskje mest spennende konsert her i sør. Scenen er duket for KEiiNO! Det jobbes i disse dager intenst med alle store og små detaljer som skal på plass, og vi har kontroll på alt det vi kan ha kontroll på! Her bør folk fra fjern og nær kjenne sin besøkelsestid, for her blir det show, musikk og stemning fra øverste hyllevalg!

Det er med stor forventning vi presenterer lørdagens program! Dette er årets sportslige høydepunkt, og de ni travløpene fortoner seg som en vandring i glede! Dette er Sørlandets svar på Oslo Grand Prix-dagen, og for en meny som er i vente! Her er det ikke mulig å definere forrett, middag og dessert, for hvert løp inneholder toppstjerners meny, og det finnes ikke et eneste dødpunkt!

De siste års covid-19-restriksjoner er heldigvis historie, i år er det mulig å være tett på der det skjer! Ingenting er som å stå på publikumsplass, smake på stemningen, og heie fram sine favoritthester!

Storløpene står på rekke og rad denne dagen! Det hele rulles i gang med NM for ponnier! Så vær tidlig ute, for å løfte fram sportens rekrutter!

Unikumet Ulsrud Tea har allerede skrevet seg inn i travsportens historie med gullskrift! Skal hun klare å ta nok et norgesmesterskap for hopper, mens hun er inne i sin siste sesong, eller vil storløpsspesialisten framfor noen, Vidar Hop, det annerledes med April Faxa?

Fenomenet Odd Herakles er ene og alene verdt turen denne dagen. Han har den samme, fjærlette gangen som sin berømte far, Moe Odin. Står stjernetraveren, som kjøres med Tom Eriks Solbergs eminente kuskehender, med tre bein i mål allerede, eller skjer det som hvert skuddår kan skje – at i nettopp et slik type storløp så kommer det en sensasjon? Sørlandet stiller skarpskodd med flere fantastiske individer, og vi heiser flagg og heier fram både Tangen Frikk, Tangen Trygg og Grislefaksen GL!

Tjomsland er på plass

Banens egen stortrener, Øystein Tjomsland, har i tillegg hele tre hester med i løpet fra egen stall. Tjomsland framstår mer og mer som landets desidert beste kaldblodstrener, noe de fantastiske Derby-kval resultater fra Sverige tidligere i denne uka viser.

Tenk om Sørlandets ukronede kaldblodskonge skulle få oppleve å svinge opp på seremoniplass! Odd Herakles er fantastisk, men hvem vet? Historien om Davids kamp mot Goliat viser at alt er mulig! Litt sørlandspatriotisme må være lov en sådan dag!

Øystein Tjomsland er klar for helgas løp på Sørlandets Travpark. Foto: Trav365.no

Gundersens æresløp

Så har vi Kristen T. Gundersens æresløp. Det er ikke til å underslå at løpet vekker gode minner for undertegnede, tilbake til 2007, da jeg selv var på seremoniplass som eierrepresentant, etter at andelshesten French Design og travsportens ypperste gentleman, Hans Petter Tholfsen, hadde æret kusken og treneren som jeg hadde så mange gode barndomsminner fra, fra den tiden jeg som liten fikk med foreldrene mine til Hortemo travbane for å henge over gjerdet og ta bilder av Ingson og Scott Iran, der alltid like vennlige og smilende Kristen T. Gundersen i sin karakteristiske kjørestil konsentrert kjørte dem fra seier til seier på den lille 800 meters ovalen!

Tidsspranget er langt og stort, både i tid og kilometertid, fram til førstkommende lørdag. Får vi for første gang se 09-tallet på Sørlandet til lørdag? Amerikanskfødte Beads har ikke fått det til ennå, men husk at dette egentlig er en hest som man så for seg i Elitloppsfinalen. Han kommer med fryktinngytende treningsrapporter, og kretsen rundt ham vil gjerne vise hva som bor i ham, og vi som publikummere vil gjerne se hva han kan! Det blir spennende å se om Beads kan føye seg inn i stortraverrekken fra Hamre, som har beriket norsk travsport! Frode Hamre har i alle fall bedt meg sende ham en SMS med info om hva banerekorden er på …

Legg så til at det nye banedekket til travparken i ferd med å «sette seg», så her kan sulkyhjulene rulle fort! Kristen T. Gundersens æresløp er blitt et fantastisk løp, og ekstra gledelig er det at Hickothepooh fra Kristian Malmins stjernestall har funnet toppformen igjen! Løpet oser av kvalitet, og lufta kommer til å dirre i spenning idet startbilen slipper feltet!

Sølvhesten avslutter denne toppdagen, med lokale Thai Greenwich i spissen. En fantastisk dag, perfekt krydret med blandingen av nye talenter, veletablerte stjerner, toppkusker og topptrenere fra fjern og nær. Det er bare en ting å si: Ærede publikum! Bordet er dekket! Nyt dagen! Velkommen skal du være!