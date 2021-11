KRISTIANSAND: Det var ventet hard motstand fra Viking i lørdagens kamp i regionserien. Laget kvalifiserte seg direkte til Bringserien etter seire over Bækkelaget og Tjølling og har gjort det bra i serien så langt.

Ved pause var det lite som tydet på seier, selv om man hadde greid å bite seg noenlunde fast etter at gutta lå under 4-10 etter 15 minutter. Men de største håndballkjennerne på tribunen mente at her var det sjanser, og de skulle få veldig rett, selv om pauseresultatet var 8-12.

Bård Erlend Solstads pauseprat bidro utvilsomt til at gutta kom ut og feide Viking av banen med 23-16 i 2. omgang. Som sifrene sier, var forsvarsspillet av høy klasse, samtidig som man hadde nærmest 100 prosent uttelling offensivt. Omgangen er den beste som det sammensatte laget av hovedsakelig Fløy- og Våg-spillere har spilt, og er garantert en vitamininnsprøyting inn mot de neste kamp mot Nærbø førstkommende lørdag kl. 17.30 i Karusshallen. Veldig betryggende er det også at det fysiske grunnlaget er på plass.

Toppscorer denne gang var Pelle Justnæs med seks mål, tett fulgt av Kristian Dollis Vik og Kasper Lindebø Myrstøl med seks scoringer hver.

Disse spilte: Thomas Thomassen, Pelle Justnæs, Jesper Turnbull Stoveland, Martin Nguyen Mai, Jacob Cotta Schønberg, Kristian Dollis Vik, Tobias Warp Ulriksen, Martin Brøten, Kasper Lindebø Myrstøl, Even Støle, Vegard Kleggetveit og Finn Erik Dalehefte Baak

Ellers var William Edvardsen, Thomas Grastveit, Petter Nilsen, Vermund Verdal Lunde og Eivind Solhaug uaktuelle pga. skader, mens William Lindevik, Arne Andås og Fredrik Kallhovd Bergmann ikke var disponible.