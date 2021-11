GRIMSTAD: Først ut var aspirantene Thiri Min Tveit, Malin Maria Skeie, Maria Al-jazrawi, Mina Fiksdal, Adina Stenbakk Gjerustad, Ada Ileana Selseng, Lycke Tharaldsen, Mia Flørenes Kristensen og Mille Rosseland. De gjorde sine saker bra i dette mesterskapet, som ble avholdt søndag 31. oktober.

Mina Fiksdal (f.v.), Lycke Tharaldsen, Ada Ileana Selseng, Mille Rosseland, Maria Al-jazrawi, Malin Maria Skeie, Adina Stenbakk Gjerustad, Mia Flørenes Kristensen og Thiri Min Tveit. Foto: Siv Kristin Sørstrand

Aspiratene utmerket seg både i gjennomføring av øvelsene og vanskelighetsgrad. Det er gøy å se at så mange unge turnere er på vei opp. Etter at aspirantene var ferdige var det de litt større jentene sin tur. Her er det turnere fra 11 til 18 år som konkurrerer og Vågsbygd hadde syv jenter med.

Maria Sol Varga Foto: Siv Kristin Sørstrand

I klassen rekrutt 11 år fikk Maria Sol Varga en flott 3. plass med 40,5 poeng og en 1. plass på bom som sin beste plassering i apparatene. I klassen 12 år hadde vi med to gymnaster. Iveta Sol Tarvida som fikk en fin 3. plass i bom og Maja Rødland som hadde sin beste plassering på frittstående med en flott 8. plass.

Iveta Sol Tarvida. Foto: Siv Kristin Sørstrand

Malin Sørstrand. Foto: Siv Kristin Sørstrand

I klasse 1 (13-14 år) vant Malin Sørstrand sammenlagt med 53,7 poeng. Hun tok også førsteplassen i skranke, hopp og bom og fikk 2. plass på frittstående. Halldis Thorsen skadet ankelen på frittstående, men fikk en 6. plass i hopp som sitt beste apparat.

Fredrikke Tveito Andersen. Foto: Martine Havnes

Eira Midtbø Silden fikk en kjempefin 8. plass. I klasse 2 (15-16 år) fikk Fredrikke Tveito Andersen en 3. plass med 47,4 poeng. Hun vant bom, fikk 2. plass i frittstående og 3. plass i skranke og hopp. Da alle hadde fått sine premier, ble kretslaget fra Agder lest opp. Malin Sørstrand og Fredrikke Tveito Andersen ble tatt ut til å representere Agder i norgesfinalen 20. og 21. november.