KRISTIANSAND: Så godt som halvveis i sesongen har Kleppa, Klaussen Hauge og Ujkani signert ut 2023, mens Knezovic har takket ja ut 2024.

– Alle disse spillerne har vist seg å være veldig viktige for laget og sterke bidragsytere både på og utenfor banen. De er del av en fantastisk, lojal gjeng som stiller opp i forskjellige sammenhenger og er med på å skape en sunn og sterk kultur innad i klubben sier, trener Joey Hardarson.

Godt samhold

Bortsett fra Ujkani har alle spillerne en lang historie i Fløy og trives godt med det.

Venstrebacken har vært i Fløy et halvt år og er storfornøyd. Grunnen til at han ønsket å resignere er at han har stor tro på trenerteamet og spillerne i klubben.

– Det som er det beste med Fløy er fellesskapet i laget. Man gleder seg rett og slett til å trene sammen, sier Ujkani.

Ante Knezovic har vært i klubben i tre og et halvt år og før det spilt i mange klubber, nemlig Dinamo Zagreb (Kroatia), Red Bull Salzburg (Østerrike), ZTE (Ungarn), Darmstadt (Tyskland) og norske Bryne og Kristiansund. Han og familien trives godt og er veldig glad for være en del av klubben. Det han setter høyest er forrige sesong, hvor han var skadet halve sesongen og Fløy var på nippet til å rykke ned, men klarte å vinne de fire siste kampene og overleve. Det er noe han aldri kommer til å glemme.

Backen Kleppa har vært i klubben i fire år og trives godt. Han er takknemlig for samholdet i klubben og det å ha Rægestimen med på laget har veldig stor betydning for ham.

Viktige spillere

Trener Hardarson har gode ord om de som er med videre:

– Ante er en keeper som holder et høyt nivå, sterk i feltet, god som skuddstopper og har i tillegg utviklet seg mye i frispillingsfasen. Jone er en allsidig type som kan spille flere posisjoner. Kvikk, smart og sterk en mot en både offensivt og defensivt. Han er en av de aller beste backene i divisjonen.

– Arent-Emil er en midtbaneterrier, sterk som ballvinner, men er også veldig god med ball og ser stadig etter kreative løsninger framover i banen. Altin kan spille både som back og stopper, teknisk bra og har en veldig god venstre fot, er i tillegg posisjoneringssterk og veldig sterk en mot en. Ifølge Hardarson er det en fin balanse i troppen på posisjonene, og de har en fin miks av unge, sultne spillere og eldre, mer rutinerte karer.