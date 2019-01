Dobbel KIF-glede

STAVANGER: KIF reiste i helga til Stavanger for å fortsette poengfangsten, som har vært meget god hittil i sesongen. Stavanger lørdag var i utgangspunktet en overkommelig motstander, om man har kampen lagene sist møttes i minnet. Men Stavangerer er nylig forsterket med to gode spillere fra Danmark.

Vertene var nummer ti på tabellen med sju poeng og hadde mye å spille for hva gjelder å beholde plassen i divisjonen. Forsterkningene beviste at de har hevet laget betraktelig, og de fleste lagene i 2. divisjon skal ha problemet med å ta poeng fra dem. Det var en tøff 1. omgang, og det ble delt ut fire minutters utvisninger før 18 minutter er spilt. Til pause lå KIF under 14-13.

2. omgang ble ganske lik den første, men KIF klarte likevel å komme fem mål foran. Denne ledelsen holdt bortelaget stort sett hele 2. omgang. Serielderen var vel aldri truet, og da dommeren blåste av, viste tavlen 31-25 til KIF. Sebastian Schultz Hansen ble toppscorer med 12 mål.

Svein Erik Jensen

Søndag var det Viking sin tur. Kampen begynte helt likt som lørdagens, lagene fulgte hverandre tett hele tiden. Det var tøft spill fra begge lag, for her skulle det ikke gis noe ved dørene. Til pause ledet KIF 14-12. I 2. omgang satte KIF opp tempoet og opparbeidet seg en ledelse som de ikke ga fra seg. Gutta følte aldri at de var truet, men Viking slapp ikke taket. Da sluttsignalet gikk, stod det 31-25 til KIF, og dermed to nye poeng i potten. 62 scorede mål i helga viser at KIF holder stø kurs i Robin Haugsgjerd sin plan. Toppscorer mot Viking var igjen Sebastian Schulz Hansen, med nye 12 mål. Kommende kamp er hjemme i Gimlehallen mot Haugaland søndag klokka 14.