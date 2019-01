Skal «snappe» for prinsessen

I 2018 startet Prinsesse Märtha Louise og tidligere idrettsmanager Geir Kamsvåg opp mediekanalen Hest360. Prinsessen har selv vært på rytterlandslaget og nærer en stor kjærlighet for hestene, det samme gjør nybegynneren og hestepappaen Kamsvåg. Aktiviteten i sosiale medier som YouTube, Facebook, Instagram og Snapchat har blitt populær også utenfor hestekretser, og Hest360 har rundt 400 000 visninger på sine produksjoner i løpet av et år.

Prinsessen kjørte travløp

Prinsesse Märtha Louise tok sågar lisensen for å kjøre travløp i høst, og debuterte som travkusk i et ordentlig travløp, som favoritt (!), på Bjerke i september. Nå skal de sørlandske travkometene Per Vetle Kals (21) og Johan Kringeland Eriksen (24) sette travsporten på kartet i regi mediekanalen. Førstkommende mandag skal de to talentfulle ungguttene nemlig overta Hest360s Snapchat-konto og presentere travsporten for det norske folk.

– Vi gleder oss veldig!, sier de to stortalentene nærmest i kor.

Skjermdump YouTube

Ivrer etter å vise frem travsporten

Idéer til bilder og videoer ramses opp mens de prater, og at de ser frem til å få vist frem sporten sin er det liten tvil.

– Jeg tror kanskje mange vil bli overrasket over hvor mye jobb vi legger ned i hver enkelt hest, sier Kals.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Samtidig er jeg opptatt av å få frem at vi har det utrolig gøy i hverdagen, vi har rett og slett verdens beste jobb!, tillegger Kringeland Eriksen.