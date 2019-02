– Skjer ikke at vi taper mot Nærbø igjen

KRISTIANSAND: Jærbuer er ikke å spøke med. De er arbeidsomme og har pågangsmot. Det fikk KIFs håndballherrer erfare da de møtte Nærbø 2 på bortebane 20. oktober i Nye Loen Nærbø, klubbens storstue, kjent for sitt entusiastiske hjemmepublikum.

– Nærbø hadde hjemmebane, toppet laget med A-lagsspillere (elite, red.anm.), samtidig som vi manglet sentrale spillere, forteller Sebastian Schultz Hansen.

Kampen endte 32–26 i favør hjemmelaget. Men bakspilleren er bestemt på at historien ikke skal gjenta seg.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å vinne. Vi møter forberedt og skal ta to nye poeng, selv om det blir en tøff oppgave, for Nærbø har et godt lag, konstaterer 25-åringen, som så langt i sesongen har hamret inn 91 mål og er kristiansandernes toppscorer.

Finn Sverre Lislevand

Serien kan avgjøres neste uke

Etter det forsmedelige nedrykket til nivå 3 har KIF denne sesongen reist seg som fugl Fønix fra asken. Etter 15 seriekamper topper de tabellen i 2. divisjon avdeling 3 med 28 poeng, etterfulgt av Herkules og ØIF Arendal en langpasning bak. – Vi har mange seire og vet at vi er favoritter i alle kamper vi spiller. Det er et annet utgangspunkt i år. Det har gitt en trygghet i gruppa ved at vi ser at vi kan spille godt, sier toppscoreren.

Han tror kommende uke blir avgjørende. Etter Nærbø-kampen søndag 10. februar møter Kristiansand ØIF Arendal Elite 2 i Sør Amfi onsdag 13. februar og Herkules i Gimlehallen søndag 17. februar.

Finn Sverre Lislevand

– Jeg tror serien avgjøres i løpet av neste uke. Vi må være konsentrerte og gjøre arbeidsoppgavene våre i forberedelser og kamp for å bli serievinnere, hevder Schultz Hansen, som anser Herkules og Øyestad-lagene som tøffeste motstandere.

– Ja, jeg hater å tape

KIFs hovedtrener Robin Rosander Haugsgjerd har en lang merittliste å vise til, sist ved å føre nettopp Nærbø opp i eliteserien for herrer. Han innrømmer at han er en dårlig taper. I motsetning til Schultz Hansen frykter han ingen motstandere mer enn andre.

– Det er opp til oss selv. Vi må komme opp på vårt beste nivå. Det synes jeg ikke vi har vært så flinke til i de siste kampene. Vi har møtt varierende motstand, men det handler om å sette krav til oss selv og de rundt oss for å bli bedre. Vi må ønske og ville skape en utvikling, sier KIF-treneren.

Finn Sverre Lislevand

Om kommende møte med «gamleklubben», har han følgende å si:

– Vi har forberedt oss på lik måte som vi alltid gjør inn mot kamper. Prøver å ha så godt trøkk som mulig, jobbe med samhandling og passe på at guttene er fit for kamp. Vi er veldig motivert for å krige sammen nå i innspurten og holde poengfangsten oppe skal opprykksdrømmen leve.

KOMMENDE HJEMMEKAMP: KIF-Nærbø 2, Gimlehallen, søndag 10. februar, kl. 13.