Uten boksingen kunne livet vært over

BLOGG: Kommende lørdag går jeg min 16. proffkamp, denne gang i Korsholm, Finland. Jeg skulle opprinnelig møtt polakken Michal Ludwiczak, men han måtte trekke seg pga. skade i ryggen. Ny motstander er nå på plass, og jeg møter georgiske Giorgi Kandelaki, som jeg også møtte i desember 2015. Han er en habil bokser, dog med negativ record, men han går som regel alltid tiden ut. Det står på siden BoxRec at han har vunnet 15, tapt 34 og uavgjort tre kamper.

Det som ikke går opp i regnestykket er at han hadde vunnet 16 kamper da vi møttes første gang. Han har blitt stoppet før tid bare en gang på over tre år. Sist vant jeg en enstemmig poengseier, men han var ikke lett å treffe rent. Om jeg stopper ham før tiden er over, gjør jeg en stor «statement.»

Fakta: Fakta Alexander Hagen Født: 5. november 1988 Proffkamper: 12 seire, to uavgjort, et tap. Seks seire på knockout. 100 amatørkamper, tre NM-gull, VM-deltakelse. Høyde/vekt: 187 centimeter/ 79 kilo

For meg er det viktig å gå kamper for å holde min psykiske helse ved like. Å gå kamper er en så pass ekstrem hendelse at det gjør at jeg klarer å stenge ute alt annet. I ringen finnes det ikke rom for tanker og følelser. Tidligere har jeg gått på antipsykotika, antidepressiva, beroligende og sovetabletter, alt på en gang, men det har jeg faktisk ikke gjort siden jeg møtte Kandelaki sist. Det var ikke noe særlig å bokse kamper da jeg følte meg som en zombie.

Avhengig av struktur

Hvis det blir for mye for meg, går selvmordstankene over til selvmordsplaner. Da blir man nærmest bedt om å ta medikamenter av helsepersonell. Så klart, det er godt å få noe som demper påtrengende stemmer og synsinntrykk, men for meg er det ikke noe som funker i lengden. Faste rutiner med trening er ypperlig for meg. Å kunne gå kamper er enda bedre. Isbading hjelper visst også. Det må både struktur og noe ekstremt til for å skape en balanse.

Jeg mener at det snakkes altfor lite om psykiske lidelser. Jeg ønsker å være åpen om mine problemer. Jeg hadde det vanskelig i Flekkefjord, selv om det positive var at jeg kom i gang med boksing der som 13-åring. I 2011 flyttet jeg til Oslo for å komme meg unna alt og satse mer på boksingen.

Miljøet i Oslo Bokseklubb er åpent og godt. Likevel har jeg hatt mine tunge stunder også i hovedstaden. I 2012 søkte jeg psykiatrisk hjelp for første gang. Jeg ble satt på antipsykotika og antidepressiva, og brukte dem i tre år. Medisinene fungerte, men med tiden ble de mer enn belastning enn hjelp. Bivirkningene var tøffe.

Tilbakefall

Treningen og boksingen er det som virkelig holder meg oppe. Det er avgjørende for meg å ha faste rutiner og å kunne ta meg ut fysisk. Faller jeg ut av det mønsteret, kan det fort skjære seg. I mars i fjor fikk jeg et tilbakeslag. Da måtte en kompis kjøre meg til legevakten. Etter det ventet Ullevål og psykiatrisk avdeling. Likevel vil jeg si at jevnt over det har fungert bra for meg de siste årene. Jeg står tryggere i meg selv nå. I bokseringen har det gått bra, og jeg har fortsatt høye ambisjoner.

I store deler av januar var jeg i Las Vegas på treningsleir. Der ble jeg som tidligere trent av Luis Monda på Johnny Tocco's Boxing Gym. Det høres kanskje veldig spennende ut å dra til Las Vegas for å trene, men jeg tror de aller fleste hadde kjedet seg der borte. Det ble rundt fire timer med trening om dagen, og ellers ble tiden brukt mest på å sove og spise. Alt som er utenfor The Strip i Las Vegas er veldig stille og rolig. Spesielt vestkanten, hvor jeg har bodd de tre siste gangene, består av langstrakte gater med villaer.

Skjerpet og kampklar

Hjemme i Oslo har det blitt trening med Max Mankowitz og Simon Auseth, og jeg har hatt en sparringsuke med polske Marek Matyja. Vi sparret sammen før min forrige kamp også. Det er en bra sparringpartner som også forberedte seg til sin neste kamp.

Nå som en ny proffkamp bare er noen dager unna, merket jeg at jeg blir mer og mer skjerpet. Jeg trives veldig bra med rutinene før jeg går inn i ringen, som er mitt favorittsted på denne jorda. Jeg gleder meg til lørdag!

