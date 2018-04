530 løp for livet

KRISTIANSAND: For sjuende året på rad dro Terrengkarusellen i gang «Løp for livet», i samarbeid med Kreftforeningen. Startavgiften går uavkortet til «Krafttak for kreft», forskning på persontilpasset kreftbehandling.

Arrangementet brakte inn minst 90.000 kr. totalt. Hver av deltakerne ga 100 kroner (eller mer). Og før fellesstarten overrakte karusellsjef John Humborstad, en sjekk på 25.000 kr. fra Terrengkarusellen til Kreftforeningen. (Fra de karusell-løperne i 2017-sesongen som avsto fra premiering for at pengene skulle gå til et godt formål.) Et kjempebidrag kom også fra Phonero, som stilte med hele 70 deltakere, og ga 14.000 kr. (200 kr. for hver).

Sverre Larsen

Damene viste igjen den aller største innsatsen for å støtte en god sak, totalfordelingen var 312 jenter, 218 gutter. Som før var det drøyt 70 % av deltakerne som hadde sesongnummer i karusellen.

Før den avsluttende fellesstarten i arrangementet var det (som nevnt) gratis barneløp, og her deltok 78 smårollinger med liv og lyst.

Sverre Larsen

Kathrine Martinsen (16.06) ble best av jentene, foran Monica Mjåland Thortveit (16.26), Kjersti Fuglerud Sødal (16.45), Elisabeth Gill (16.46) og Linn Langfeldt (16.48).

Hos guttene vant Kristian Tjørnhom på svært god tid (11.54), langt foran Kristoffer Pettersen (13.43), Benjamin Malz (14.11), Arne Kristoffersen (15.32) og Andreas Jølstad (15.40).

Sverre Larsen

NB! Deltakere som ikke fikk betalt kr. 100,- på løpsdagen oppfordres med dette å gjøre innbetalingen så raskt som mulig til Kreftforeningen.

De kan enten betales inn til kto.nr. 1503.07.66056, og merke innbetalingen med «411005». Eller de kan sende med Vipps til 411005.

Lokalsporten loddet stemningen under arrangementet.

Sverre Larsen

Kristian Tjørnhom (22), vinner av herreklassen

Hvordan var løypa?

– Den var fin. Jeg er vant til å løpe på bane. Denne løypa var også flat. Jeg kunne holde en bra snittfart, og forholdene var upåklagelige!

Hvordan trener du?

– Jeg løper mye. Jeg er ute og trener to ganger hver dag. Det var gøy å sette løyperekord her i år som i fjor.

Sverre Larsen

Kathrine Martinsen (33), vinner av dameklassen

Hva mener du om dette løpet?

– Jeg synes det er et flott arrangement, og løpet er viktig å ha. Jeg støtter innsamling av penger til forskning på kreftsaken og til å behandle kreft. Det var ei fin løype, så det gikk fort!

g engasjerende. Og så kan barnene bli med, og det er viktig for dem. De voksne setter også pris på løpene!

Er du fornøyd med tida?

– Ja, jeg er godt fornøyd med den.

Sverre Larsen

Nora Pedersen Solli (9)

Hva synes du er gøy med å løpe?

–Det er gøy å løpe fort. Og så treffer jeg andre barn i løypa.

Trener du noe i løpet av uka?

– Ja, jeg trener turn og fotball. Og så går jeg i teater.

Sverre Larsen

Willy Haugen (80)

Hva er ditt ønske med løpet her i dag?

– Jeg har med et barnebarn som jeg løp sammen med. Vi må satse på rekruttering til løping helt fra man er små. Jeg har nå vært med 43 år i Terrengkarusellen. Det synes jeg er artig!

Er vi gode til å inkludere hverandre?

– Ja, jeg synes vi er flinke til å skape folkeengasjement og få alle med. Dette arrangementet er veldig viktig, for vi støtter Kreftforeningens arbeid.

Sverre Larsen

Paul Håkon Scheie (52), tilskuer

Hva synes du om dette løpet?

– Det er et veldig bra tiltak. Terrengkarusellen er engasjerende og ivrige med å få folk i aktivitet. Det arbeidet har jeg stor respekt for!

Hvordan legger du opp sesongen?

– Det blir en del løp. Og så trener jeg en del. Jeg har tre-fire økter med trening i uka.

Sverre Larsen

Ane Ek Drange (32), rådgiver i Kreftforeningen

Hva synes du om oppslutningen i Løp for livet?

– Jeg blir rørt og stolt når jeg ser hvor iherdig, godt og alvorlig Terrengkarusellen tar dette arbeidet. Alle som møter opp i dag er viktige. Barna og de voksne har et brennende engasjement mot kreft. Jeg er takknemlig. Det er fint å se at vi sammen kan bidra med et slikt arrangement. Vi hjelper hverandre.

Hva går pengene til fra dette løpet?

– Av dem som blir kreftfrie etter behandling, er det 1 av 3 som opplever senskader. De får ettervirkninger og kreft på ny. I dag samler vi inn penger for å støtte dette arbeidet, og vi støtter også det som gjøres av forskning på kreft.

Sverre Larsen

Resultater:

Menn – Aktive

1Kristian TjørnhomKr.sand Løpeklubb11.54

2Benjamin MalzEgen bedrift14.11

Kvinner (ikke oppgitt alder)

1Anja ByggstøylGjesteklasse19.03

2Maciej DybczakGjesteklasse19.20

3Siri FlakkGjesteklasse20.46

4Gunn PettersenGjesteklasse21.16

5Hilde BjørkelandGjesteklasse25.12

6Hilde JuellGjesteklasse27.33

7Kristin StilandGjesteklasse30.48

8Elisabeth ThomassenGjesteklasse30.58

-Åse KristensenGjesteklasseFullført

-Åslaug GludGjesteklasseFullført

-Astri WestbyeGjesteklasseFullført

-Astrid MøvikGjesteklasseFullført

-Britt BakstadGjesteklasseFullført

-Charlotte KarlsenGjesteklasseFullført

-Christine SævigGjesteklasseFullført

-Constanse KolstøGjesteklasseFullført

-Emma SandvikGjesteklasseFullført

-Eva HellerenGjesteklasseFullført

-Gørild GundersenGjesteklasseFullført

-Hanne K. ØdegårdGjesteklasseFullført

-Hanne ØynaGjesteklasseFullført

-Hege KringelandGjesteklasseFullført

-Ingeborg B. TashevGjesteklasseFullført

-Kaja GjesteklasseFullført

-Line GjesteklasseFullført

-Liv Bodil IdlandGjesteklasseFullført

-Magny AabelGjesteklasseFullført

-Malin RysstadGjesteklasseFullført

-Marianne TorjusenGjesteklasseFullført

-Marion StiaurenGjesteklasseFullført

-Marit HandelandGjesteklasseFullført

-Martine GumpenGjesteklasseFullført

-May-Linne M. DanielsenGjesteklasseFullført

-Randi MeldahlGjesteklasseFullført

-Randi Reinholt ThorbjørnsenGjesteklasseFullført

-Stine NygaardGjesteklasseFullført

-Stine AanensenGjesteklasseFullført

-Tove Alice AbrahamsenGjesteklasseFullført

K10-14

-Charlotte B. PedersenEgen bedriftFullført

-Helene Ubostad VehusEgen bedriftFullført

-Maia MurstadEgen bedrift29.08

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Tuva W. GroosEgen bedriftFullført

K15-19

-Renate FossdalSørlandet SykehusFullført

K20-24

1Susanne SalthaugGjesteklasse25.16

-Ester RagnhildardottirGjesteklasseFullført

-Ingrid BakkeGjesteklasseFullført

-Malin EriksenKr.sand PolitiFullført

-Mathilde NygrenGjesteklasseFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Siri NorumGjesteklasseFullført

-Ermelinda SylaGjesteklasseFullført

K25-29

1Linn LangfeldtStudent16.48

2Maria HavenEgen bedrift18.57

3Eli Olavsdotter NomelandKPMG Kr.sand19.34

4Katrine Rodal JohnsenKr.sand kommune22.27

4Maria Lohne BakkeKr.sand kommune22.27

6Helene DahlSørlandet Sykehus25.20

7Vilde Christina EksePhonero25.57

8Stine LindøPhonero26.26

-Ellen DøliElkem FiskaaFullført

-Emilie KallhovdPhoneroFullført

-Hanne AabelPhoneroFullført

-Hanne MoenKr.sand kommuneFullført

-Ingrid AuklandPhoneroFullført

-Karen Brodersen ArnøBrandsdal GroupFullført

-Karoline PettersenStudentFullført

-Kristina Elise LyngstadPhoneroFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Line DokkedalPhoneroFullført

-Marthe Hoxmark WilsonPhoneroFullført

-Tine StrandPhoneroFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Kathrine MartinsenEgen bedrift16.06

2Erika Gjein AndersenSørlandet Sykehus19.03

3Anette BirkelandKr.sand kommune19.12

4Anne Trine OlsenEgen bedrift19.32

5Hilde LøfsnesCameron Sense20.01

6Eva Helén TandbergKSI21.03

7Helene JägerSørlandet Sykehus23.12

8Tove Thoner HaugePhonero24.59

9Maria NærdalVennesla kommune25.48

-Birgit SolbergStatbilFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Heitur SigurdardottirGjesteklasseFullført

-Helle BrabrandKr.sand PolitiFullført

-Ingrid BørslidPhoneroFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Marthe KimestadPhoneroFullført

-Sofie LohnePhoneroFullført

-Veronika AndersenPhoneroFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift16.26

2Elisabeth GillKr.sand kommune16.46

3Katja Lykke TonstadKr.sand kommune17.40

4Sunniva FinnePhonero18.59

5Hege Hennig LundeEgen bedrift20.26

6Elisabeth Haarr DønnestadRepstad20.48

7Helene AndersenEgen bedrift21.58

8Birgit Wigstøl KjelsrudPhonero23.14

9Kine Thoner HaugePhonero24.56

10Cathrine SlottaUiA24.58

11Ingvill TjernøPhonero26.00

12Agnethe Hinna HovdenakEgen bedrift26.48

-Anne Haaland SimonsenEgen bedriftFullført

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Cathrine ThomassenPhoneroFullført

-Christin NyqvistPhoneroFullført

-Christina Ynwa MagnussenPhoneroFullført

-Else Irene MoeKr.sand kommuneFullført

-Hanne JørgensenHennig-Olsen IsFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Heidi M. PedersenPhoneroFullført

-Hilde Tønnesen SelePhoneroFullført

-Karianne ØienStudentFullført

-Karin HomdromPhoneroFullført

-Linda ErklevKr.sand PolitiFullført

-Malena HaraldsenMizuno NorgeFullført

-Marianne LindebergGjesteklasseFullført

-Marte Karen Hiorth JohnsonVA FylkeskommuneFullført

-Silje WeistadEgen bedriftFullført

-Siv Hege MøllSørlandet SykehusFullført

-Stefanie JohnsenUNIT4Fullført

K40-44

1Pia Riise BerlingKr.sand kommune18.56

2Inger Lise SkogenEgen bedrift18.58

3Siri Helene Puntervold NilssenUiA19.34

4Sarah Helene UpsahlNOV19.51

5Cathrine SkarpeidSørlandet Sykehus21.38

6Kathrine KnudsenElkem Fiskaa23.47

-Aleksandra BuvikPhoneroFullført

-Gry Tjøm LorvikSørlandet SykehusFullført

-Heidi Bjørkehaugen-NilsenReturkraftFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Hilde MarvikPhoneroFullført

-Hilde RiveAgder EnergiFullført

-Hilde VestbakkeAgder EnergiFullført

-Lene Marie SivertsenPhoneroFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Lise WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne BøePostenFullført

-Mona Helene JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Ragnhildur GudmundsdottirGjesteklasseFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Rita Gundersen ReinertsenStudentFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Sigrid EidetHennig-Olsen IsFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Siv-Hege Sundtjønn TaraldsenEgen bedriftFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tove GranmoEgen bedriftFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Wenche HaugenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1My Choi HsiungSørlandet Sykehus19.43

2Merete Bryn BruskelandTangen vgs20.19

3Linda GårdGjesteklasse20.57

4Kristin RepstadRepstad21.00

5Torill Wikne HaagensenEgen bedrift21.02

6Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs22.12

7Adiso KristoKr.sand kommune25.05

8Merete StrømEgen bedrift25.28

9Cathrine MurstadNye veier29.08

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Anne-Grete SvingenUiAFullført

-Bjørg Tone PettersenEgen bedriftFullført

-Elisabeth BirkelandKontordameneFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Janne Kathrine Wongraven-DeansPhoneroFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-Tordis ArnadottirGjesteklasseFullført

K50-54

1Kjersti Fuglerud SødalSørlandet Sykehus16.45

2Hilde HaugedalStatbil20.40

3Toril BrantzegCameron Sense21.59

4Hanne AanensenSørlandet Sykehus22.29

5Gunn Kristin WetrhusTangen vgs22.41

6Karen Adine NevlandCameron Sense24.40

7Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommune25.29

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Åse TellefsenRPC PackagingFullført

-Astrid VegusdalVA VegvesenFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Grete Sætre BruheimEgen bedriftFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Hilde OsanGjesteklasseFullført

-Inger Britt BakstadTeam MosjonFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Marit Kristin B. LundSørlandet SykehusFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siri Stavsholt BujordetMattilsynetFullført

-Solfrid KnutsenGjesteklasseFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift20.24

2Anne Sigfrid UppstadKr.sand kommune25.05

2Enny-Karin VindheimKr.sand kommune25.05

4Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine27.37

5May-Britt HagerupTeam Mosjon40.00

-Ann Brit HoslemoTrucknor Kr.sandFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Britt Hilde HattremRadissonBlu CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMH WirthFullført

-Inger E. StandalMH WirthFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreTeam MosjonFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Konstanse SkeieMH WirthFullført

-Laila RøinåsEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommuneFullført

-Marianne Kjørmo WilhelmsenSørlandet SykehusFullført

-Merete Knudsen LønneKBRFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Reidun Beate JensenMacGregorFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadissonBlu CaledonienFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Toril BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

K60-64

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune19.40

2Marit PenneKr.sand kommune22.00

3Nina SunnåsKr.sand kommune22.32

4Elin R. Langøy IlebekkSørlandet Sykehus23.35

5Reidun KlunglandCameron Sense24.40

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Elin Vabo JohnsenEgen bedriftFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Kari Bergstad TredalNordicFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kirsten Lundevold KvinlaugEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Liv FegranUiAFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild LindelandDNBFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

K65-69

1Grete Ch. FosseEgen bedrift29.00

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Arnhild RuenesGjesteklasseFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Elin JohnsenGjesteklasseFullført

-Guri LidsheimGjesteklasseFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Siri LøvbuktenStatbilFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Torill BergeGjesteklasseFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Tonny Allis EsperåsOSM Offshore29.00

-Adriana GandolaVA FylkeskommuneFullført

-Ann Lisbeth ThomsenEgen bedriftFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Brith NorumArkivFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Kari MorvikGjesteklasseFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Norunn HeldalEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadissonBlu CaledonienFullført

K75-79

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Elbjørg Hodne AndersenGjesteklasseFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Reidun RuethemannUiAFullført

Kvinne / mann ?

-R.E. RisholmGjesteklasseFullført

Menn (ikke oppgitt alder)

1Sebastian LarsenGjesteklasse21.30

2Kasper IndrebøGjesteklasse22.46

3Vegard KlegetvedtGjesteklasse23.40

-Arnfinn StiaurenGjesteklasseFullført

-Geir Olav HofstadGjesteklasseFullført

-Helge MøvikGjesteklasseFullført

-Kenneth BirkelandKontordameneFullført

-Kristian FlakkGjesteklasseFullført

-Ole Geir HandelandGjesteklasseFullført

-Ole SandvikGjesteklasseFullført

-Reidar WestbyeGjesteklasseFullført

M10-14

-Arne AndåsGjesteklasse26.32

-Eivind SolhaugGjesteklasse23.39

-Finn Eirik BaakGjesteklasse23.55

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Jakob TjønbergGjesteklasse18.22

-Joakim GroosEgen bedriftFullført

-Lars TjønbergGjesteklasse23.28

-Petter NilsenGjesteklasse21.48

-Thomas ThomassenGjesteklasse23.53

-William LindevikGjesteklasse26.28

M20-24

-Eirik HoelGjesteklasseFullført

M25-29

1Jørgen UrnesPhonero17.10

2Bendik HolstadPhonero18.30

2Daniel LindlandPhonero18.30

2Ola Snekvik GrimsmoPhonero18.30

5Erik BrooksGjesteklasse18.46

6Kjetil DahlPhonero22.19

7Erlend FalckPwC23.00

-Anders ZieglerPwCFullført

-Edvin NeslandPhoneroFullført

-Ernst Bjørnar ØrkePwCFullført

-Kenneth LundPhoneroFullført

-Lasse SevatdalEgen bedriftFullført

-Mick Benjamin EgeliPhoneroFullført

-Morgan JensenGjesteklasseFullført

-Simen Wik StorsveenPhoneroFullført

-Thomas RossingPhoneroFullført

-Tor Andre PedersenPhoneroFullført

M30-34

1Kristoffer PettersenEgen bedrift13.43

2Kristian EmanuelsenNOV16.00

3Eirik EmanuelsenNOV16.02

4Ronald PolenzPhonero16.15

5Vidar AxelsenPosten17.00

6Jan Inge NomelandEgen bedrift17.35

7Daniel SalvesenMH Wirth17.39

8Morten TryfossPhonero17.43

9Kim André ReinhartsenPhonero18.55

10Lars Wensell HamrePhonero19.17

11Bjørnar DahlKr.sand Dyrepark19.18

12Vegard OppebøenEgen bedrift19.45

13Christian AanerudSørlandet Sykehus19.52

14Thor Håkon Bang HansenPhonero20.03

15Christian HegglandNOV20.21

-Alexander RognTangen vgsFullført

-André ErikssenOteraFullført

-Ariel BogdziewiczPhoneroFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Christian ArnesenPhoneroFullført

-Christoffer FonahnPhoneroFullført

-Frode MikalsenPhoneroFullført

-Ken WaldePhoneroFullført

-Kristoffer AulinPhoneroFullført

-Remi WulffPhoneroFullført

-Sander MarkussenPhoneroFullført

M35-39

1Arne KristoffersenKr.sand kommune15.32

2Marius MoenKr.sand kommune16.36

3Daniel JacobsenEgen bedrift17.18

4Hans Christian LolandRepstad19.50

5Andreas BorgersenPhonero20.44

6Thomas DønnestadRepstad20.57

7Hans Olav SønderlandPhonero22.34

8Lars Ingemann SodefjedEgen bedrift26.50

9Alf SynstadElkem Fiskaa27.00

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jardar Føreland PedersenPhoneroFullført

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Oddvar EivindsonGjesteklasseFullført

-Ronny AdolfsenPhoneroFullført

-Tom NæssPhoneroFullført

-Tore FerningPhoneroFullført

M40-44

1Andreas JølstadSørmegleren15.40

2Morten FormoKr.sand Politi16.07

3Lars Jarle YttriNOV18.02

4Magnus VatlandElkem Fiskaa20.17

5Dagfinn LiestølEgen bedrift21.21

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Jahn Kåre Yankie ØystølPhoneroFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Pål SolliePhoneroFullført

M45-49

1Arne TregdeGjesteklasse15.57

2Stig André JansenAgder Taxi16.02

3Morten Gustafson BorøNikkelverket16.37

4Arild ThomassenThe Light Group17.29

5Pål SolhaugGjesteklasse18.29

6Gunnar MollestadEgen bedrift18.30

7Dag SvingenT.O. Slettebøe19.58

8Jens Petter KittelsenPhonero21.51

9Tommy AbrahamsenKirkens Bymisjon26.50

-Arno RiefenstahlPhoneroFullført

-Asle FlottorpPhoneroFullført

-Didrik HalsvikWindmillFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Markus BrunoPhoneroFullført

-Ole Henrik ThuneAgder EnergiFullført

-Rune ReinertsenEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

M50-54

1Håkon NymoTeam Mosjon16.00

2Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe16.04

3Yngvar KiledalHandelsbanken19.15

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Bjørn UppstadEgen bedriftFullført

-Geir WehusGjesteklasseFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan Vidar HansenNikkelverketFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Torbjørn LienePhoneroFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M55-59

1Asle FarestadNorgesplaster18.03

2Harald WeggeElkem Fiskaa21.00

3Jon Arve KallhovdT.O. Slettebøe23.02

4Kristian Linge TønnessenEgen bedrift25.30

-Arne TrydalTeam MosjonFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Inge Einar HolmEgen bedriftFullført

-Jan AasGjesteklasseFullført

-Jan Dille WahlKirkens BymisjonFullført

-Jan G. ThorstensenPhoneroFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Lars JuvastølNorrøna StorkjøkkenFullført

-Magne DahlstrømGjesteklasseFullført

-Per NygårdRepstadFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Svein Arne ØydnaNordeaFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

M60-64

1Reinier van der SpekEgen bedrift17.30

2Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk17.55

3Guy Le GallEgen bedrift19.06

4Pål Martens BratlandEgen bedrift19.23

5Øystein FørelandCB20.16

6Arnfinn FolkvordNikkelverket21.18

7Arvid BrattlandGumpen Gruppen23.01

8Odd Gaute DrivdalEgen bedrift27.16

9Geir Egil ÅsenCB31.33

-Nils BjørgeMH WirthFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket16.38

2Kristen BueTeam Mosjon20.28

3Dag DanielsenEgen bedrift24.20

4Kai KyllingstadSparebanken Sør24.48

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Bjørn Dag TruchsVismaFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Henry TranbergTrucknor Kr.sandFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Nils KlunglandWindmillFullført

-Petter BenestadKr.sand kommuneFullført

-Roald SandbergRejlersFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Tor Helge FosselieMH WirthFullført

-Torbjørn PaulsenVismaFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune22.44

2Knut PilskogFirenor22.51

3Tor Egil PedersenEgen bedrift22.52

4Gunnar Kristian VindenæsLSK24.52

5Asbjørn AbrahamsenEgen bedrift31.43

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadissonBlu CaledonienFullført

-Finn ThomsenEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Harald HaraldsenEgen bedriftFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-John Le PageUiAFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kai KarlsenAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell I. SvendsenRadissonBlu CaledonienFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein Arne NorumEgen bedriftFullført

-Willy HeldalEgen bedriftFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon25.36

2Arne Hallvard HolteEgen bedrift26.34

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-Steinar JohannessenTeam MosjonFullført

-Torfinn MæselLærerneFullført

-Torstein SchrøderGjesteklasseFullført

M80-84

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Gunnar SolliGjesteklasseFullført

-Oddvar AbrahamsenOptimeraFullført

M85-89

-Ørnulf Fr. OlsenGjesteklasseFullført