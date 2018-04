Donn topper tabellen etter pangstart

KRISTIANSAND: Endelig var vi kommet til første seriekamp i 2018 sesongen. Etter en litt ruskete oppkjøring med lite trening med ball grunnet snø og svake resultater inn mot 1. serierunde var det et spent Donn-lag som møtte opp i garderoben før kamp. Grunnlaget for sesongen har blitt lagt med knallharde tabata-økter på jobben (STH) til eldstebror Pedersen.

Pedersen-brødrene brukte spillermøtet før kamp på å gå gjennom kampplanen, litt info om Åssiden, roe eventuelle nerver og bygge opp laget inn mot kampstart.

De 11 utvalgte til å starte kampen var Jørgen Nilsen, Fredrik Abrahamsen, Asle Bruce Mollestad, Marius Hammersmark, Brian Jensen, Marius Wigardt, Truls Antonsen, Nicklas Brenna Karlsen, Andreas Sersland, Jacob Just og Stian Ingebrethsen i en 4-3-3-formasjon.

Åpnet friskt

Oppvarmingen bar preg av litt nervøse touch og høy spenning hos mange. Men da fløytesignalet gikk, var det en helt annen respons hos Donn-gutta. Donn gikk rett i strupen på Åssiden, med få touch og mye bevegelse. Det ble mye nesten de første 10-15 minuttene, som resulterte i noen cornere til Donn.

Så virket det som Åssiden fikk akklimatisert seg og fikk jobbet seg litt inn i kampen. Donns spill ble stykket mer opp, bevegelsene uteble og det ble litt frustrasjon både blant både spillere og trenere. Og rett før pause utnyttet et effektivt Åssiden-lag en feil i Donns bakre rekker og gikk opp i 0-1 etter 41 minutter. Et ordentlig slag i trynet!

Det var allikevel et noenlunde temperert Donnlag som kom inn i garderoben. Både spillere og trenere hadde sett hva som funket mot et fysisk robust Åssiden, nemlig få touch, mye bevegelse og 1-mot-1-situasjoner mot backene deres. Peptalken ble brukt flittig, klare instruksjoner gitt og et heltent Donnlag gikk ut på den grønne matta til 2. omgangen.

Fortjent utligning

Der fikk de fremmøtte på Fort Kongsgård se det samme de så i starten av 1. omgang, nemlig et Donn-lag som rullet opp angrep etter angrep, som igjen resulterte i mange cornere. Og etter 56 minutter med stanging mot et mål, løsnet det endelig. En strålende corner fra Truls Antonsen landet på hodet til Marius Hammersmark og lagene var like langt.

Donn fortsatte å kjøre kampen og etter 65 minutter gjorde brødrene Pedersen allerede sitt kanskje mest avgjørende trekk denne sesongen. Inn på høyrekanten kom det som skal vise seg å være en for dagen brennhet Marius Tronstad. Han brukte bare fire minutter på å prikke ballen til Asle Bruce Mollestad, som kom flyvende inn i feltet som Lebron James og dunket ballen i kassa med pannebrasken. 2-1 og Donn hadde snudd kampen.

Og bare tre minutter etter hamret Tronstad løs fra 25 meter, keeper måtte gi retur og der dukket Stian Ingebrethsen opp på returen og fant nettmaskene i herlig Pippo Inzaghi-stil. Det var lakkskofotball på Fort Kongsgård.

Ny nerve

Men det skulle vise seg at Åssiden ikke hadde helt kapitulert for dagen. Etter 80 minutter fikk de frispark fra skrått hold og ballen ble bøyd i fin bue over muren og i nærmeste hjørnet. Nerven i kampen var tilbake.

Men så var det denne Marius Tronstad. Andreas Sersland danset salsa på venstresiden med høyrebacken til Åssiden og driblet seg helt inn til kanten der han la ballen ut i feltet, hvor Tronstad kom i et perfekt løp inn fra motsatt kant og tuppet ballen via stolpen og i nettmaskene.

Mollestad banens beste

Bare minuttet senere åpnet Tronstad forsvaret til Åssiden som Moses selv, med en gjennombruddspasning selv De Bruyne hadde vært stolt av. Karl Morten Igland, som hadde kommet innpå bare noen minutter i forveien siden, satte ballen iskaldt til side for keeper. Game, set and match. Resultatet 5–2 sto seg kampen ut og Donn hadde fått en best tenkelig start på sesongen.

Kampens beste spiller-pris ble fullt fortjent gitt til en stor Asle Bruce Mollestad, for en heroisk kamp mot Åssidens store spiss.