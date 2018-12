Historisk Søgne-jente i ungdoms-VM

KRISTIANSAND: 2. januar setter hun seg på flyet til Skottland, nærmere bestemt Dumfries for å spille med det norske flagget på brystet. U18-jentene åpner VM med kamp mot Nederland 6. januar, med start klokka 17.30. Andre deltakernasjoner er Frankrike, Kina, Polen, Frankrike og Storbritannia.

Yngst i VM-troppen

Silje har spilt ishockey i seks år i Kristiansand Ishockeyklubb. Denne sesongen spiller hun til vanlig på U15-laget, samt at hun er tatt ut til Rogaland/Hordalands kretslag for deltakelse i kretslagsturnering i Haugesund i slutten av januar. På begge lag er hun kaptein. VM har lenge vært et mål, men det var ingen som trodde at Silje skulle nå det i en alder av 14 år. Silje er junior på landslaget, altså den yngste i troppen.

Anne Lene Hansen

Laget består av 23 spillere; tre keepere og 20 utespillere. I tillegg er det med et støtteapparat på seks personer som er trenere, lagleder, fysioterapeut og materialforvalter. Det er et godt og proft team rundt jentene. Norge er favoritter i sin pulje, og de har trent godt før VM. I desember var de i København å spilte treningskamper.

Skolen tilrettelegger

Anne Lene Hansen, mor til Silje, forteller at datteren er strukturert hva gjelder skolearbeid, og Tangvall skole med kontaktlærer Anne i spissen er svært gode på å tilrettelegge og hjelpe slik at Silje kan reise med landslaget. Silje har også en fornuftig balanse mellom skole, trening og venner.

Anne Lene Hansen

Videre forteller hun at det som er så flott med ishockey er at det handler om vennskap, samarbeid og mestring. Vi er en stor hockeyfamilie og har fått venner for livet, ikke bare Silje, men vi foreldre også. Siden laget er representert med jenter fra hele Norge har vi nye venner i mange ulike byer i Norge.

Anne Lene Hansen

Vi i KIK er stolte av hva Silje har fått til og ønsker henne og landslaget lykke til i Dumfries!

PS! Mer informasjon om uttak og kampoppsett finner du på www.hockey.no. Vi du følge kampene, kan du gjøre det de på lihf.com.