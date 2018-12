Midtstopperkjempe til Arendal

ARENDAL: – Jeg ønsker å bli best mulig. Derfor ser jeg frem til å komme til Arendal, sier Kukleci.

Tross sin unge alder markerte han seg som en markant forsvarssjef på Frigg denne sesongen. Laget var bare ett mål unna å rykke opp til 2. divisjon tidligere i høst. Defensivt var de ekstremt gode og laget slapp inn bare 14 mål på 26 kamper gjennom sesongen.

– Jeg føler jeg bidro til en god sesong for Frigg, men det er alltid kollektivet som må prestere for at laget skal få gode resultater, sier Ilir Kukleci.

Det er neppe helt tilfeldig at Arendal-trener Steinar Pedersen fattet interesse for Frigg-stopperen, ettersom hans egen sønn Emil Grønn Pedersen spiller for samme klubb. Det gjør også en rekke andre Arendal-spillere som blant andre Chris Safari, Sondre Kollen og Jostein Lundemoen. Klubbens suverene toppscorer er arendalitten Vital Curtis Kaba, så Frigg er på mange måter "arendalsklubben" i Oslo.

Duellsterk

– Jeg har naturligvis snakket med lagkameratene som kjenner Arendal fra før, og alle har bare gode ting å si om både klubben og byen. Derfor ser jeg frem til å flytte til Arendal i januar, sier Ilir Kukleci.

Han er 198 cm høy, er duellsterk, posisjonerer seg godt og har godt overblikk. Likevel er det en annen egenskap han selv trekker frem når han blir spurt om sine sterke sider:

– Jeg liker å ta ansvar på banen. Derfor tror jeg lederegenskapene kan være noe av det jeg kan bidra med. Selv om jeg fortsatt er en ung spiller, så er jeg ikke redd for å ta ansvar.

Arendals nye midtstopper har allerede trent med sine nye lagkamerater, og det han viste på treningsfeltet var altså nok til å overbevise Steinar Pedersen om at 20-åringen fra Oslo kan bli en viktig brikke i Arendal-stallen neste sesong.

Bred interesse

– Vi vet at flere andre klubber har vært interesserte i Ilir og derfor er vi glade for at alle formaliteter rundt overgangen nå er i orden. Han er en spennende spiller som er svært moden for alderen. Det gode inntrykket jeg hadde av ham fra før ble bare forsterket da han var i Arendal på prøvespill, sier Pedersen.

Ilir Kukleci legger ikke skjul på at samtalene med Pedersen har bidratt til klubbvalget han nå har tatt:

- Steinar har selv bred erfaring som midtstopper fra toppfotballen. Derfor er jeg helt sikker på at jeg kan lære mye av ham som kan bli viktig for min videre fotballkarriere, sier Arendals nye midtstopper.