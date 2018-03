To Kristiansand-turnere til EM

KRISTIANSAND: Dette betyr at vi får se de to utøverne fra Kristiansands Turnforening i aksjon under troppsgymnastikk-EM i Portugal i oktober.

Nylig var junioruttaket klart, det kan du lese om her. Onsdag kom senioruttaket og Kristiansands Turnforening har en representant på Senior Miks- og en på Senior Herrer landslaget.

Sebastian Hübert (19) begynner å bli en erfaren internasjonal gymnast og skal nå ut i sin fjerde internasjonale konkurranse. For Hanne Sødal (18) blir dette første internasjonale konkurranse.

Veien videre vil bestå av mange samlinger rundt om i Norge og vi skal sørge for å holde dere oppdatert til enhver tid!