Fra bygda til byen for å satse på sykling

Å bytte ut Gjerstadveien med Tryvann og Holmenkollen er ikke for å bli bygutt, men for å se hvor god jeg kan bli på sykkelsetet. Idrett er noe jeg har drevet med hele livet, og det er vel egentlig det dagene går i.

Fra jeg gikk mine første klubbrenn på ski litt før jeg fylte to år, har det bare ballet på seg. Nå går det i sykkel, men på veien har jeg vært innom idretter som langrenn, skihopp, terrengløp, orientering, fotball og triatlon. Gjennom mitt hittil korte liv har jeg fått mye erfaring som jeg forhåpentligvis kan dele med dere.

Treningen jeg driver med er ikke så spesiell i forhold til andre, men noe jeg har fokusert veldig på er allsidighet. Denne sesongen har jeg syklet landeveisritt, terrengritt og sykkelkross. Utallige timer er brukt i skogen hjemme til å spa jord og bygge sykkelløyper. Først og fremst har jeg fått god sykkelteknikk, men det å spa jord er også trening som er godt for kjernemuskulaturen. Frem til jeg var 15 satset jeg både på langrenn og sykkel. Sykkel fra mars til august og langrenn resten. Offseason på sykkel ble gjerne to-tre dager uten trening, før jeg var lei og begynte å gå på rulleski og springe «elghufs».

Det at jeg hadde to idretter mener jeg var veldig viktig. Ofte etter endt sesong er man sliten og lei, og ikke veldig motivert for å begynne på jobben mot neste sesong. Mitt tips er å drive med flere aktiviteter, der man alltid har noe å glede seg til. Det gjelder også på utstyr og hvilke ritt man skal kjøre. Man trenger ikke reise rundt på ritt hver helg som 13-åring. Man må ha noe å glede seg til, for man skal forhåpentligvis holde på med dette noen år til.

Jeg husker godt jeg syklet Roserittet i 13-14-årsklassen som 13-åring. Jeg kjørte på en billig aluminiumssykkel, og jeg tror flertallet hadde skikkelig karbonsykler. Den etappen vant jeg solo etter nesten hele rittet i brudd. Jeg husker også godt da det var massespurter, og jeg slo dem på karbonsykler. Da kom de bort til meg etter målgang og sa det var flaut å bli slått av en på aluminiumssykkel. Etter skisesongen visste jeg at jeg lå langt bak de andre konkurrenter mine, og da var det spesielt motiverende. Det ga meg stor motivasjon.

Sesongen i år har vært bra. Jeg har holdt meg skadefri og ikke vært syk, noe som har gjort at jeg har fått syklet etter planen. Flere pallplasser sammenlagt i store nasjonale ritt, samt et par seiere er utbyttet. Fikk også med meg sølv og bronse fra ungdomsmesterskapet, på henholdsvis fellesstart og tempo. En god sesong ble avsluttet med å bli nr 2. på den nasjonale rankingen på fellesstart og nr 3. på rankinken på tempo. Høydepunktet var å få en seier i European Junior Cycling Tour Assen. I tillegg fikk jeg med meg to norgescupseiere og sammenlagtseier i juniorklassen på sykkelkross.

Sesongforberedelsene til neste sesong er godt i gang. Her på skolen er det godt tilrettelagt for å bli knallgode idrettsutøvere. Vi er et miljø som er motiverte og presser hverandre på trening. For meg var det avgjørende å flytte. Hjemme er det ikke tilrettelagt med skole, så derfor ble avgjørelsen om å flytte lettere. Det er selvfølgelig en belastning å bo på hybel, men det går overraskende greit. Rett før jeg flyttet fik jeg noen intensive kurs om hvordan man vasker klær. Per dags dato har brannalarmen kun gått to ganger under matlaging, det må jeg si meg fornøyd med.

Fremover håper jeg å kunne dele erfaringer jeg får fra trening, konkurranse og hybellivet med dere!