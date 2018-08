Kan toppe suksessår med NM-tittel

GJERSTAD: 2018 vil gå inn i historien som året 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad fikk sitt definitive gjennombrudd som travkusk. Allerede i midten av august har den talentfulle unggutten sprengt sine egne forventinger for hele året, og senest søndag tok han en imponerende kuskedobbel på hjemmebanen Sørlandets Travpark.

– Jeg hadde en målsetting da året startet om å nå ti seire i løpet av 2018, smiler Kals skjevt ved bordet på pauserommet i stallen til arbeidsgiver Øystein Tjomsland.

NM-deltagelse tidligere enn planlagt

Den målsettingen nådde kusketalentet allerede 26.juli da han kusket Selåsvatn-hesten Expensive Hangover inn til seier i Skien. Målet om deltagelse i NM for stallansatte var i utgangspunktet på blokka for neste år.

– Å komme på pallen under årets NM hadde vært en drøm, jeg innrømmer det. Det gjelder å holde hodet kaldt under mesterskapet, for mange av de andre kuskene jeg møter har større erfaring fra slike konkurranser. Samtidig har jeg gjennom årene med ponnitrav lært meg å håndtere nervene, nå går kuskingen mer på automatikk og man får en trygghet når resultatene også kommer, påpeker Kals.

Bred idrettsbakgrunn

Etter å ha vært innom langrenn, sykling, fotball og sågar testet ferdighetene på gitar, var det til slutt travsporten som ble altoppslukende for 21-åringen.

– Jeg har tenkt at det kun er trav som gjelder, og man må satse 100 prosent for å lykkes. Det finnes selvfølgelig andre yrker hvor man tjener mer, men jeg har en giv etter å kunne jobbe meg opp innenfor travsporten. Da jeg startet med ponnitrav i yngre år, var det konkurranseelementet som var den drivende kraften. Med årene har mestringsfølelsen det gir å beherske dyrene vokst frem som altoverskyggende. Jeg har et veldig konkurranseinstinkt, og var opptatt av å være best også i gymtimene på skolen, sier Kals smilende.

Fremtidsplanene

Hva så med fremtidsplanene for travtalentet?

– Tankene har vært der om å jobbe i utlandet noen år, samtidig trives jeg svært godt hos Øystein Tjomsland og lærer veldig mye. Enten må jeg satse for fullt i Norge, eller gå for alternativet som er å flytte utaskjærs for å starte på null.

Forberedelser er avgjørende

En dyktig kusk er alltid pålest både når det gjelder sine egne og konkurrentenes hester før man stiller på startstreken. Kusketalentet med daglig virke i Travparken tilhører utvilsomt denne kategorien.

– Kaldblodshesten Soten ser jeg som min beste sjanse under mesterskapet. Han ser litt vanskelig ut å kjøre, men vant løp senest tirsdag denne uka, forteller Kals.

Karrierehøydepunkt

Etter 46 seire som ponnikusk og 23 triumfer under vesten siden oppstarten med voksne hester i 2013, kan det være duket for et foreløpig karrierehøydepunkt for Per Vetle Kals i Bergen lørdag. 21-åringen kjører sitt første NM-løp klokka 14.10.