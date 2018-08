Jon Hodnemyrs unggutter imponerte

VENNESLA: Det begynte dårlig med baklengs etter bare ett minutt, og så tidlig ut som dette kunne bli en gjentagelse av 0-7-tapet mot Express i åpningskampen i 4. divisjon i vår. I stedet kjempet vi oss til pause med bare 0-2, spilte mye bedre utover i andre omgang, og hadde store muligheter til utlikning og poeng. Det ble dessverre bare med nesten, de røde fra Fevik fikk med seg alle tre.

Jakub Rysiak (25) debuterte i 4. divisjon og fikk en vond start med en corner som glapp mellom hendene hans og i mål før publikum hadde fått satt seg. Noen unøyaktige utspill fulgte i første halvdel av omgangen, men han kunne ikke gjøre noe med det andre målet og spilte seg stort opp etter hvert. En viktig årsak til at vi var med i kampen helt til siste spark.

Fakta: Kampfakta Vindbjart 2-Express 1–2 (0–2) 4. divisjon menn 0-1 (1 min) 0-2 (34 min) 1-2 Stian Aabel (60 min) Vindbjart: Jakub Rysiak, Jon Herman Tukiainen Lundevold, Daniel Tveitaa Johansen, Marius Fjellet, Ishan Skårdal, Martin Gardiner, Christian Tveit, Stian Aabel, Thore Viste Ulstein, Øyvind Løkkebø Gausdal, André Bakken. Innbyttere: Jon Hodnemyr, Anders Urdal Hansen, Lasse Næss, Marcus André Aslaksen.

Etter en første omgang som ble mye gutter mot menn på gressmatta, virket det som alle spillerne vokste noen år og muskler etter pausen, og skapte en del bra muligheter. Kveldens fineste angrep kom etter en time, ble bygget opp på venstre, lagt over på andre siden, der la Lasse Næss ballen tilbake til Stian Aabel som satte den forbi keeper helt ute ved stolpen, fra tjue meter.

Ungguttene på banen fikk selskap av trener Jon Hodnemyr og André Bakken var veldig nære å utlikne på et innlegg fra Jon ti minutter før slutt. Christian Tveit, for dagen sentral midtbane, skapte jubel fem minutt senere før det gikk opp for folk at frisparket hans traff stolpen på baksiden av målet, og ikke hadde gått stang inn. På overtid ble Jon meid ned bakfra av en Express-spiller, og dommeren var raskt fremme med et rødt kort. Dessverre for sent til at vi kunne dra noen fordel av en ekstra mann, Express vant fortjent 2-1, men det var mye å glede seg over utover i kampen.

Selv om Jon Hodnemyr ikke har mulighet til å kombinere A-lagspill med trenergjerningen på yngre lag går nok regnestykket opp til slutt når han får sendt sine egne elever opp til A-laget. I kveld var fire av hans G16-spillere på banen sammen med ham, Jakub Rysiak, André Bakken, Lasse Næss og Anders Urdal Hansen.