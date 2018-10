ØIF Arendal på tabelltoppen

ARENDAL: I en morsom kamp sto Josip Vidovic for 11 mål, mens Sondre Paulsen scoret ti ganger. De ble dermed tungen på vektskålen i sesongens tredje strake seier for ØIF.

– God stemning i dag og en god kamp av oss, men vi burde drept den tidligere. Halden hang lenge med, beskriver Josip Vidovic, som ikke uventet ble kåret til ØIFs bestemann.

ØIF topper nå eliteserien med sju poeng av åtte mulige på sine fire første kamper. Elverum, som har spilt en kamp mindre, ligger ett poeng bak.

ØIF og Halden fulgte hverandre i innledningen, men med vertene et lite hakk foran, i en fartsfylt åpning på kampen, der det sto 4-3 etter fem minutter.

Fra 3-3 gikk ØIF opp til 6-3, men da giret Halden opp. Tremålsledelsen ble spist opp og det var plutselig 6-6. Etter 13 minutter viste resultatkuben i taket av Sør Amfi at ØIF ledet 8-6. Da hadde Sondre Paulsen og Olaf Richter Hoffstad scoret hvert sitt mål. Like etter satt Josip Vidovic inn en ny scoring, som tvang Halden til å ta kampens første time out allerede etter 14 minutter.

Jevnspilt før pause

Halden klarte å bite seg fast i ryggen på ØIF, og da det sto 17,37, da hadde østfoldingene utlignet og kuben viste 10-10. Da var det ØIFs tur til å ta time out.

Det hjalp lite, for de to neste angrepene rant ut i sanden og Halden kom for første gang foran med 10-11. Dommerne hjalp heller ikke videre til med å gi Jesper Munk en tvilsom tominutter, og i neste angrep nekte Sondre Paulsen det som kunne sterkt minne om en sjumeter. I neste angrep satte Laurits Rannekleiv ballen i mål, bare for å bli avblåst. Han fikk riktignok straffe, men den satte Sondre Paulsen i tverrligger.

Etter 25 minutter hadde ØIF fått vunnet tilbake ledelsen og det sto 13-12 i den spennende omgangen. Like etter sørget imidlertid Halden for nok en balanse i regnskapet. Lagene virkelig følte på hverandre.

Sondre Paulsen sendte ØIF foran med 15-14 foran det siste angrepet til Halden for omgangen. ØIF laget et frispark i siste sekund, men frikastet fra Halden ble stoppen av ØIF-muren. ØIF kunne puste lettet ut og gå til pause med 15-14-ledelse.

Andre omgang startet med at begge lagene misset hver sin avslutning.

Halden fikk den første scoringen, men Sondre Paulsen gjorde opp for missen på den første sjumeteren med å sette inn ØIFs neste sjumeter i neste angrep, før Sander Simonsen kontret inn 17-15-ledelse.

Thriller

Etter 35 minutter sto det 18-17. Nervene sto fortsatt på høykant for alle ØIF-hjertene, både i og utenfor Sør Amfi.

Alt gikk ikke helt knirkefritt for ØIF fremover på banen. En angrepsmiss, og vipps – Halden var oppe på 19-19. Men ØIF-guttene ville ikke gi fra seg nye poeng på hjemmebane. Etter 45 minutter hadde hjemmelaget spilt seg til en firemålsledelse, som en periode vekslet mellom tre og fire mål, men med ti minutter igjen, var ØIF bare to mål foran – 26-24.

Og noen sekunder senere, da reduserte Halden ytterligere.

Spenningen var stor, ville ØIF kunne ri dette i land?

Det virket som ØIF måtte presses litt ekstra av Halden for å ta ut sitt beste i angrep, for med en gang Halden kom i ryggen, mobiliserte ØIF litt ekstra og fikk angrepene og kontringene til å sitte litt bedre, godt nok til at det ga uttelling i form av scoring.

Plutselig sto det 28-26. Like etter 29-26, men Halden slapp ikke taket og svarte raskt.

Med fem minutter igjen å spille var det blitt 30-28, og fortsatt helt uvisst rundt kamputfallet.

Scoret sitt første ØIF-mål

En ny straffemiss fra ØIF ble resultatet da Halden fikk sin tredje tominutter i kampen, nøyaktig etter 25 minutter, men på returen klarte ØIF å etablere et angrep. Det satte kaptein Eirik Heia Pedersen i mål. Dermed så det ut som ØIF hadde fått de marginene de trengte for å kunne ri i land to nye poeng i den spennende og fartsfylte kampen, som både inneholdt grove feil fra begge lag, men også scoringer for minneboka. Det sto blant andre André Bergsholm Kristensen for med sin første fulltreffer i ØIF. Åpent mål riktignok, men likevel satte han inn en scoring på slutten.

Det endte 35-32.

– Vi har kommet godt i gang. Jeg er fornøyd med spillet vårt, det går fremover. Offensivt er vi gode, men vi kan bli enda tettere bakover. Likevel, vi har fått en bra start på sesongen, sier Josip Vidovic.

Kenny Ekman likte også det han så av seg selv og sine lagkamerater når det kommer til det offensive spillet. 35 mål i riktig retning er mer enn godkjent. Og ØIF har scoret over 30 mål i alle kampene denne sesongen, bortsett fra 23-23 mot Fyllingen i serieåpningen.

Fornøyd Ekman

– To poeng er alltid deilig, men det er mye å rette på. Fremover er det bra – bakover slipper vi inn for mange mål, især i første omgang på kontringer. Det gjør oss litt usikre i andre omgang når det spisser seg til. Mye jobb gjenstår, påpeker Ekman.

– Men vi må være fantastisk fornøyd med kampen, det var et høyt tempo. Og vi er strålende offensive, avslutter Ekman.

ØIF Arendal – Halden Topphåndball 35-32 (15-14)

Sør Amfi, 1.682 tilskuere.

Laget: Kristijan Jurisic, Andre Bergsholm Kristensen 1, Josip Vidovic 11, Martin Lindell 1, Sondre Paulsen 10, Jørg William Fiala Gjermundnes, Nökkvi Dan Ellidasson, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv, Olaf Richter Hoffstad 2, Kjetil Åndal, Jesper Munk 2, Maximilian Jonsson, Sander Løvlie Simonsen 5, Kenny Ekman.

Toppscorer Halden: Kristian Stranden Jakobsen 12 mål.

Utvisninger: ØIF 1×2 min. Halden 3×2 min.