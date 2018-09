Berthelsen ble nordisk mester

RAKKESTAD: Carl Berthelsen kjørte denne helgen finaleløpet i nordisk mesterskap og NM på Rudskogen Motorsenter, og kristiansanderen tok med seg et imponerende gull i nordisk mesterskap og en sølvmedalje fra årets NM.

– Det at vi klarer å vinne et mesterskap allerede i vår første sesong i nytt team og med ny sykkel skal vi være meget godt fornøyd med. Det hadde jeg ikke forventet, smiler en godt fornøyd Berthelsen.

Byttet merke

Hans nye team Yamaha MPC Racing har levert på et ekstremt høyt nivå, og Berthelsen har stor tro på at teamet vil utvikle seg videre. Carl Berthelsen byttet fra Suzuki til Yamaha før denne sesongen.

– Sykkelen er utrolig bra, men den har mye mer potensial. Det skal vi jobbe med utover høsten også skal vi komme med en enda raskere sykkel neste sesong. Den glødende interessen som bor i Yamaha-familien har uten tvil vært en avgjørende faktor for vår suksess i 2018, sier Berthelsen.

NM-gullet glapp hårfint

Carl Berthelsen har fått svært godt tempo i sin nye Yamaha R1, og legger ikke skjul på at han håpet på et nytt NM-gull i Superbike, og når NM-gullet glipper med så liten margin som 0,14 sekunder innrømmer han at det var litt surt.

– Vi hadde mål om å ta begge mesterskapene, men vi skal ikke henge med hodet. Vi har gjort en veldig god jobb denne sesongen, og vi skal være stolte, forteller han.

Nå er sesongen ferdigkjørt, og forberedelsene til en ny sesong er i gang. Hva Berthelsen gjør den kommende sesongen skal han bruke høsten til å finne ut av.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, så vi går en spennende tid i møte. Jeg har veldig lyst til å kjøre en ny sesong, men jeg har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse, sier han.