Som eneste sørlending reiste jeg i helga til Varese i Nord Italia for å delta i VM for masters. Drøye 3000 deltakere fra 60 ulike nasjoner hadde kvalifisert seg ved å bli blant de 25 prosent beste i ulike kvalifiseringsritt i forskjellige deler av verden. Jeg sykler nå i klasse 70+, og var automatisk kvalifisert siden jeg i fjor vant gull på tempo året i Frankrike.

I min klasse var det tilsammen 23 deltakere på tempo over 22 km, og 52 på landeveisrittet over 103 km.

På tempoen hadde jeg et lite håp om å forsvare gullet. Jeg endte opp med bronse bak en østerriker og en franskmann, og var godt fornøyd med det.

Tøff fellesstart

Fellesstarten to dager seinere ble en utfordring fordi alle over 60 år skulle starte samtidig. Det ble en beinhard kamp om posisjoner ut fra start gjennom sentrum i Varese. Skrikende bremser, høye rop,skrapende lyder etter syklister som deiset i bakken var ikke til å unngå. Til sammen skulle vi over tre fjell med 8 -10 prosent stigning med påfølgende bratte utforkjøringer,delvis gjennom trange gater i små fjellandsbyer.

Etter hvert strakk feltet seg kraftig ut, og jeg fikk karret meg framover til den første fjerdedelen av feltet. Jeg var veldig usikker på hvordan jeg lå an i min klasse, men oppdaget etter hvert fire mygger av noen franskmenn og en enda mindre tsjekker like foran. I de siste to fjellene kjørte jeg fra dem, men i hver utforkjøring var de tilbake igjen.

Gikk tom for krefter

Jeg angret på at jeg ikke hadde syklet gjennom løypa på forhånd og studert svingene bedre. Likevel var jeg veldig optimist på at dette skulle gå bra, helt til vi kom til siste bakke fem kilometer fra mål. Da var jeg fullstendig tom, og tre av myggene forsvant foran meg. Jeg endte opp på en hederlig 5. plass, 22 sekunder. bak tre franskmenn. En fra Østerrike, som jeg aldri så i løpet, vant.

I mål oppdaget jeg at jeg bare hadde fått i meg 7,5 desiliter drikke, som nok forklarer den plutselige kollapsen. Veldig urutinert, men alt i alt godt fornøyd, også fordi jeg hadde kommet i mål uskadet, uten velt, og ett minutt foran franskmannen som slo meg på tempoen.

PS! Ryttere som kastet fra seg flasker eller annet søppel utenfor langesonene ble automatisk diskvalifisert. Noe å tenke over for norske sykkelarangører?