Høvdingen vant dansk turnering

TORNBY: Det hele startet med feil i påmelding. Vi ble registrert som guttelag! Det ble mye mail frem og tilbake mellom de ansvarlige for turen, og teamet på Tornby. Det var egentlig ikke plass til vårt lag, men Raymond fikk det til. Med sykt god innsats fra cupansvarlig, ble vi jenter12, istedenfor drenger12, og alt var klart.

Jentene pakket og var sykt gira og spente! Oppmann Trine hadde ordnet t-skjorter til alle jentene med navn på, kun i anledning denne cupen. Alle gledet seg!

Så kom det full advarsel på alle nettaviser. Stormen Knud var ventet på avreisedagen. Planen var å reise ned med ettermiddagsbåten kl 16.30, som vi har gjort de to forrige sesongene.

Det ble mye usikkerhet mellom foreldrene, og jentene var livredd for å gå glipp av cupen.

Oppmann Trine hev seg rundt, og ble enig med treneren Thomas og Raymond at vi booket om billettene og dro med tidligbåten som gikk kl 08. Alle tre tok seg fri fra jobb og var klare for cup. Heldigvis! For stormen kom, og båten vi egentlig skulle ta - ble kansellert!

Det ble seier på alle kampene på lørdag, og A-finale i pulje C ventet oss på søndagen.

Finalekampen mellom Høvdingen og Tui/Øvi var nervepirrende. Lagleder Trine rev nesten av seg håret og begge trenerene travet rundt, nesten en halvmeter over bakken, mens de veiledet og ropte på jentene. Her snakker vi engasjement! For en stemning, og for et resultat!

De siste minuttene var en pine, men jentene dro i land gullet! Tårene spruta på både voksne og barn, og gledeshylene kunne nesten høres helt hjem til lille Høvåg.

PS! Høvdingens J14-lag kom til kvartfinalen i samme turnering.