Kristiansand-par glitret i Bergen

BERGEN: Vetle Kleveland og Norunn Ringvoll vant alle ti dansene i ungdomskonkurransen og sikret seg to gullmedaljer. Dette var en strålende oppkjøring til VM i Ungarn om to uker.

Ole Thomas Hansen og Julie Bjerkås har denne sesongen tatt steget opp i voksenklassen, etter å ha dominert ungdomsklassen i flere år. De tok sølv både i standard- og latinkonkurransen. Begge klassene ble vunnet av spesialistpar, dvs, par som kun danser én gren. Ole Thomas og Julie befestet dermed sin posisjon som Norges beste 10-dans par. De er også ranket som nummer 37. på verdensrankingen.

Knut Harald Au og Marte Lund Ramstad, som for tiden har et distanseforhold da Knut Harald bor i Kristiansand og Marte i Trondheim, møttes i Bergen for konkurransen. På tross av at et slikt distansepartnerskap langt fra gir optimale treningsmuligheter, viste de frem imponerende dans på parketten.