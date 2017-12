ØIF Arendal vant og lånte tabelltoppen

ARENDAL: ØIF Arendal møtte et Kolstad i poengnød. Bortelaget fikk ikke med seg de poengene de trengte fra Arendal.

Martin Lindell viste seg frem fra start og scoret kampens første mål etter to minutter spilt, 1-0. August B. Pedersen scoret sitt første for dagen etter tre minutter spilt, 2-0. Martin Lindell scoret igjen, 3-1.

Josip Vidovic satte inn utligningen for ØIF Arendal, 4-4 etter åtte minutter spilt. Martin Lindell satte inn 5-5, etter ti minutter spilt. Laurtis Rannekleiv satte inn sitt første for dagen, 7-6 etter 15 minutter spilt. Laurits Rannekleiv kjempet inn sitt andre for dagen, 8-6 etter 17 minutter spilt.

Igjen Laurits Rannekleiv, 9-7 etter 19 minutter spilt. Josip Vidovic seg til værs og satte inn 10-7. Kristoffer Pedersen satte inn sin første syv-meter for dagen, 11-8 etter 21 minutter spilt. Sander Simonsen satte inn sitt første for dagen, 12-7 etter 23 minutter spilt. Kristoffer Pedersen satte inn sin andre syv-meter i kampen, 13-9 etter 25 minutter spilt.

Tomålsledelse til pause

ØIF Arendal gikk til pause i ledelsen, 15-13.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

August B. Pedersen satte inn sitt andre på like mange forsøk. Josip Vidovic svarte med samme mynt, sitt fjerde mål på like mange forsøk, 17-14. Josip Vidovic igjen, 18-15. Josip Vidovic med sitt sjette mål for dagen, 19-16 etter åtte minutter spilt. Sondre Paulsen satte inn sitt første for dagen, 20-16. August B. Pedersen løp og satte inn 21-17.

Uros Tomic reddet straffe fra Kolstad etter 12 minutter spilt av andre omgang. Sander Simonsen satte inn sitt andre for dagen. August B. Pedersen løp inn kontringen og satte inn sitt fjerde for dagen, 24-20. Josip Vidoic kjempet inn mål, 25-22 etter 19 minutter spilt av andre omgang.

Sander Simonsen lurte inn sitt tredje for dagen, 26-22 etter 22 minutter. August B. Pedersen igjen, 27-22. Sondre Paulsen satte inn sin første syv-meter, 28-24 etter 26 minutter spilt av andre omgang. Kristoffer Pedersen lurte ballen gjennom beina på Kolstads keeper, 29-24 etter 28 minutter spilt. Kampen endte med seier, 29-25.

Ledet serien i en time

ØIF Arendal står nå med 17 poeng etter 11 seriekamper. Laget overtok tabelltoppen etter seieren, men mistet den da Halden én time senere vant over. Halden har imidlertid én kamp mer spilt enn ØIF.