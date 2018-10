To seire og ett tap for KBK

SANDEFJORD: KBKs elitelag åpnet med to klare seire i sesongens første seriespill i Sandefjord i helgen. Først vant kristiansanderne 8-2 over Asker og deretter hele 9-1 over vertsklubben SaBK.

– Seieren over Sandefjord var overraskende stor, men vi vant alle jevne kamper. Flere matcher ble avgjort helt på slutten og i vår favør, sier KBK-trener Rik Hermans (24) og legger til:

– Men det motsatte skjedde i siste kamp mot Haugerud IF.

Han forteller at kampen ble spennende, men at kristiansanderne tapte knepent 4-6.

– Vi spilte ikke dårlig, men Haugerud har fått et godt lag som nok vil ta medalje til slutt, og som sagt var det nærmest kron eller mynt i flere av kampene, understreker Hermans.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

I januar skal KBK møte de fire siste lagene, blant annet topplagene Moss og Frogner, før finalerunden spilles i mars.

Sørlendingene vil trolig komme seg gjennom til topp fire sammen med Haugerud, Moss og Frogner. Og da kan alt skje:

– Vi stiller med et sterkere lag i 2019, sier Rik Hermans uten å ville konkretisere særlig mye.

– Vi har hatt skader og dessuten er det nyheter på gang i spillerstallen, supplerer han hemmelighetsfullt.