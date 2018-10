Sørlandshesten lekte med rivalene

OSLO: Fire år gamle Paulino norgesdebuterte med brask og bram under Sommertravet på Sørlandets Travpark i juli. En vinkende trener og kusk Øystein Tjomsland kunne ta imot publikums jubel iført sin nye gule og svarte drakt etter at vallaken vant på en topptid.

Onsdag kveld var det duket for nok en topp-prestasjon av den tyskfødte hesten. Sammen med kusk Vidar Tjomsland overtok han føringen på et tidlig tidspunkt, og gjennom den siste svingen maktet ingen av konkurrentene å holde følge med sørlandshestens mektige kliv. Til mål kom Paulino på 1.15,1a/2100 meter, og Vidar Tjomsland måtte snu seg langt i sulkysetet for å få øye på nærmeste konkurrent.

– Paulino har vært veldig flink hele veien siden vi fikk ham. Vi har kjent at det har vært kapasitet i ham, og det var jo derfor vi handlet ham inn. Han kommer til å tjene fine penger utover vinteren, fastslo 35-åringen etter løpet. – Nå fikk han gå i førstespor hele løpet i stedet for andre- og tredjespor som han har gjort i sine foregående løp. Han vant veldig enkelt, med "lua" på, fortalte Vidar Tjomsland med et smil på seremoniplass med henspeiling til ørehetta til hesten.

Paulino har på sine syv starter i Norge vunnet tre løp og tatt to andreplasser.