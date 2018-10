Vital Løvdal med fortsatt storform

EIDSBERG: De ytre forutsetningene på Mysen var alt annet enn gode tirsdag, der regnet passerte løpsbanen horisontalt store deler av kvelden. Med et navn som indikerer værførhet lot Kjell Løvdals Vital Vinter seg ikke affisere nevneverdig. Den tre år gamle kaldblodsvallaken toget på i jevn marsjfart, og da den verste opponenten Børke Balderina kastet seg over i galopp ut i oppløp ble den siste delen av løpet som en parademarsj å regne for sørlandshesten.

– Vital Vinter var fin i dag. Han er ikke så rask ennå, men han er sterk og bedre til å angripe. En hest med fin innstilling, var den rosende omtalen fra formtrener Kjell Løvdal som hadde tatt den lange veien fra Vegårshei.

Vital Vinter tok sin andre seier på tre starter da han vant på 1.33,0/2140 meter. Triumfen var Kjell Løvdals 19. på 67 starter med egentrent hest så langt i 2018.