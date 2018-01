Kraftplugg til Vindbjart

VENNESLA: Hakeem kommer fra Arendal og har gått sin fotballskole i Grane og Arendal Fotball. Og begge disse to klubbene skal ha stor ære og all honnør for at Hakeem kan spille for VFK fra 2018.

Denne gutten er en kraftplugg av de sjeldne. Han har en fysikk og hurtighet som ligger helt på øverste hylle. Rent fysisk er Hakeem rett og slett et mareritt for enhver forsvarsspiller. For det er på kant og spissplass denne gutten hører hjemme. Og med den eksplosiviteten og kraften han besitter, så sier det seg selv at han er vanskelig å spille mot. Med seg i kofferten han også et tungt skudd. Veldig tungt!

De som kjenner Hakeem, vet at dette er en spiller som har et toppnivå som er skyhøyt. Det hevdes også at toppnivået har kommet frem litt for sjeldent. Samtidig sier det også noe om hvor stort potensialet er. Så får vi håpe og tro at VFK er klubben og miljøet som kan videreutvikle Hakeem til den spilleren vi tror han kan bli. For da kan det nå virkelig langt. Hakeem er rett og slett veldig spennende prosjekt. Derfor gleder vi oss enormt til veien videre.

Fullt navn: Hakeem Anthony Wilkinson.

Født: 24. desember 1995

Tidligere klubber: Grane og Arendal Fotball.

Favorittposisjon: Høyre kant.

Sterke sider: Styrke, skudd, fart og teknisk god.

Skole/utdanning: Lærling.

Høyde/vekt: 182 cm/90 kg.

Ambisjoner: – Komme meg ut der, og vise hva jeg er laget av.

Hvorfor valgte du VFK? – Jeg valgte VFK fordi jeg syns spillestilen passer meg godt. De spiller langs bakken, og det er jeg veldig glad i.