Tradisjonsrike juleturneringer i bridge med god deltagelse

AGDER: Denne julen var det i vår region Flekkefjord, Myra og Øyestad som sto for hovedturneringene.

Resultatservice I Flekkefjord stilte 23 makkerpar på startstreken, turneringen ble vunnet av Kvassheim og Leidland - Resultat

Myra Bridgeklubb i Arendal arrangerte 30. desember sin julecup med 21 makkerpar på startstreken. Best av disse ble Tor Birkeland og Espen Lindqvist tett fulgt av Helge og Egil Homme - Resultat

Øyestad trakk 13 makkerpar til sin juleturnering. Her ble John Arthur Frøge og Grunde Thorsen best - Resultat.

Rogaland bridgekrets er også aktiv og her var det lagturnering tredje juledag og best av de 12 lagene ble Geir Brekka fra Kristiansand på lag med Mona Lindstrøm, Jan Erik Olsen og Tone T. Svendsen - Resultat.

Den største turneringen ble tradisjonsrike Ganddal med hele 47 makkerpar! Denne ble vunnet av Eli Solheim og Ivar Anfinnsen - Resultat

Nils Kvangraven

Turneringer i januar

I januar blir det et like tett program for spillesugne bridgespillere. I Agder kan du spille hver helg.

Driftige Birkeland Bridgeklubb arrangerer sin nyttårsturnering 20. januar -Påmelding

Kristiansand Bridgeklubb arrangerer Damens Mix 27. januar - Påmelding

For å fullføre trippelen spilles det 3. og 4. divisjon den første helgen i februar, den spilles i Kristiansand.

Vi må også nevne Søgne Open som arrangeres over to torsdager, 18. og 25. januar. En flott turnering vi kan anbefale alle, meld dere på HER.

Ett typisk julespill Julen er tid for det sosiale og turneringen har ett større innslag av tilfeldigheter enn det vi ser til vanlig. I dag har jeg hentet et typisk spill fra en juleturnering hvor ett litt for aktiv meldestil straffet seg grusomt.

Øst så sitt snitt til å hjelpe makker med utspillet mot den antatt grandkontrakten til syd da han doblet 2 ruter. Det han hadde glemt å tenke på var at syd, som hadde åpnet med 1 ruter, gjerne kunne ha en god ruterfarge. Aktuelt redoblet selvsagt syd og ØV var bondefanget. Uten mulighet til å flykte måtte de akseptere motspill mot en redoblet kontrakt hvor antall overstikk var eneste spenning.

Kløver 2 i utspill gikk til liten, konge og ess. Syd fortsatte med konge-knekt i hjerter fulgt av en liten ruter. Vest vant for sin trumfdame, men uansett tilbakespill var trumf ess det eneste stikket ØV fikk senere i motspillet. Dermed ble det notert hele 3 overstikk i den redoblete kontrakten. 1160 ga selvsagt nord-syd 100 % score mot de vanlige utgangskontraktene ved de andre bordene.

Moralen får være at du skal være litt forsiktig med utspillsdirigerende doblinger, selv om det kan være fristende på lave nivåer! Fortsatt godt nytt år!