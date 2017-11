Sørlandets første jentehockeylag

KRISTIANSAND/STAVANGER: Interessen og rekrutteringen blant jentehockeyen på Sørlandet har vært sterkt økende det siste året, noe som har resultert i at Sørlandet og Kristiansand Ishockeyklubb (KIK) for første gang stiller med et rent jentelag i serien. Klubbens JU10-lag ble således historisk i helga da det deltok i seriespill i Stavanger.

De fleste jentene tok dette som en helgetur, og reiste bort til Stavanger dagen før. Dette gjorde at spillerne, trenere og foreldre ble ekstra godt kjent med hverandre også utenfor veggene til Idda Arena. I tillegg fikk vi mulighet til å treffe og heie frem andre lokale KIK-spillere som deltok i Stavanger denne helgen.

Høydepunktet lørdagen var likevel da vi tok turen til DNB Arena og så Stavanger Oilers ta imot Stjernen. Vi blir vitne til en fartsfylt og spennende hockeykamp, selv om det aldri var noen tvil om at seieren ville gå til hjemmelaget. Her var det masse inspirasjon og motivasjon å hente. Vi var også så heldige å få en guidet omvisning på arenaen etter kamp, og fikk hilst på et par av Oilers-spillerne.

Historisk dag

Det er et spent, men kampklar KIK-lag som møter opp i Stavanger Ishall søndag formiddag. Mange av oss er førstereis og debutanter, men vi har forberedt oss så godt vi kan. Vi har terpet på skøyteteknikk og føring av puck på trening, men det har naturlig nok blitt lite matchtrening. Men nå gjelder det. Nå er det alvor. Nå skal vi vise dem at jenter på Sørlandet også kan spille hockey. Beskjeden fra Coach, Sjur Wangen, er «gå ut på isen å ha det gøy - og gi full gass!».

Etter en litt nervøs og noe avventende start, klarer vi å kjempe oss til en knepent tap i første kamp mot hjemmelaget Stavanger. Men for hver kamp, blir vi bedre og bedre. Vi kjemper som løver, og spiller mer og mer sammen som et lag. Opptellingen ved dagens slutt viser fire mål, en uavgjort og to tap. Vi leverer en solid debut og viser at vi kan slå fra oss selv mot de mer etablerte lagene i fra Vest. Dessuten viser jentene en idrettsglede, mestring og lagmoral som overgår både antall mål og seire. Og ikke minst – vi har lært en masse!

For det var egentlig ikke det sportslige som var hovedmålet for denne turen og serierunden. Det viktigste var å bli bedre kjent både med hverandre, hockeykulturen og andre jentehockeyspillere – og se at det finnes en «verden» utenfor Idda Arena.

Vi er imponerte over det som møter oss i Stavanger. Fire ishockeybaner ligger på rekke og rad. Gode fasiliteter. Noe vi bare drømmer om. Og det er rett og slett en fantastisk stemning fra det øyeblikket man kommer inn i Stavanger Ishall. Hallen er fylt opp med jenter i hockeyutstyr som gleder seg til å få spille ishockey sammen og mot hverandre. Kanskje er det først når man ser dette, at man som niårig jente skjønner at “Jo! Det finnes et miljø for meg!” “Det finnes MANGE andre som meg!” Og det kan vel slås fast, uten særlig tvil, at engasjementet og fundamentet for “videre drift” av jentelaget vårt er på plass.

Det var derfor en stolt, men sliten gjeng som reiste hjem til Kristiansand, med ytterliggere motivasjon og mange erfaringer rikere - og med hver sin hockeypokal i baggen, som garantert vil få en «hedersplass» hjemme på jenterommet. Nå skal vi hjem, øve og bli enda bedre. For vi kommer garantert sterkere tilbake!

«Ishockey best for barn»

Det har historisk sett vært noe vanskelig å rekruttere jenter til ishockeyen, noe på grunn av at sporten ser litt «brutal» ut. Det til tross for at det er svært lite skader i hockey, da barna er godt beskyttet både av utstyr og av et godt regelverk. I barne- og damehockey er det blant annet ikke lov med hockeytaklinger og kroppskontakt. Her er det først og fremst fart, teknikk og spill som er i fokus.

Det har blitt uttalt at «ishockey er som avansert turn, men bare i bevegelse», og at hockeysporten er spesielt gunstig for barn og ungdom. Uttalelsene kommer først og fremst grunnet de mange momentene ishockey inneholder, som motorikk, koordinasjon og balanse, men også fysisk styrke og utholdenhet. I tillegg er hockey en aktivitet som gir barna en utrolig mestringsfølelse - på hver trening.

Garderobekultur og nettverksbygging

Spillerne legger også mye tid i garderoben. Her skal utstyr av og på, kamptaktikken legges og spillerne sosialiseres. Garderobekulturen i hockey er noe helt spesielt - samhold skapes, lagånden bygges og vennskap utvikles.

KIK-spillerne kommer fra hele byen og distriktet rundt Kristiansand. Hockey er slik sett utrolig bra når det gjelder barns nettverksbygging. Dessuten knyttes det vennskapsbånd til andre hockeyspillere i andre landsdeler. Siden jentehockeymiljøet i Norge er forholdsvis lite, treffes flere av de samme spillerne hverandre ved seriespill, på turneringer og trenings-camper, samt at flere KIK-jenter også gjestespiller på andre jentelag (bl.a. Stavanger Hockey). Slik sett er hockeymiljøet ganske særegent, og skiller seg positivt ut fra flere andre idrettsmiljø.

Treningskultur og jentesatsing

Jentehockeyen i Kristiansand blir godt ivaretatt, hvor det nå har blitt lagt godt til rette fra både klubb og krets. Jentene blir tatt på alvor og er likestilte med gutta. Jentene trener like mye som guttene på samme alderstrinn og møtes på isen tre dager i uka. I tillegg trener flere av jentene med aldersbestemte guttelag. I KIK får alle spillerne ha det gøy, de får lov til å utfolde sitt talent og utvikle seg som hockeyspiller på egne premisser. Så jentene kan bli så gode som de selv bare vil!

Det at jentehockeyen har lyktes også i Kristiansand, har lagleder Anne Lene Kristin Hansen og Coach Sjur Wangen mye av æren for. De har lagt ned et solid arbeid for at jentelaget skulle bli en realitet. Deres engasjement og entusiasme har også smittet over på foreldregruppen, som støtter opp der det trengs. Det har blant annet resultert i at jentene nå har fått med seg to sponsorer. Og vi ønsker gjerne flere støttespillere velkommen.

Med i trenerteamet er også fire juniorspillere - Ina Nodeland, Silje Gundersen, Andrea Austad og Mari Pedersen. Disse fremstår som gode forbilder og rollemodeller for de yngre jentene, med en utrolig treningsmoral, en lidenskap for sporten og uten «stjernenykker». Sistnevnte, Mari Pedersen, er 14 år og var med i U18-troppen til Norge som spilte turnering i Finland i oktober. Videre spiller flere av jentene i trenerteamet på aldersbestemte kretslag. Med andre ord; jentehockeyen på Sørlandet gjør det bra for tiden!

Klubben har nå omtrent 20 aktive spillere på jentepartiet, noe som er rekordstort i KIK sin 25 år lange historie. Jentene er hovedsakelig 8-11 år, kommer fra Kristiansand og omegn, og er alt fra helt nybegynnere til å ha stått på skøyter i tre-fire år. Jentehockey er nå en av verdens raskest voksende idretter og ikke uten grunn! Så hvis du som leser dette er en jente, eller foreldre til en jente som har lyst til å prøve ishockey - kom på Idda og vi lover deg at dere vil bli tatt godt imot og få mange gode opplevelser, både på og utenfor isen.