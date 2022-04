KRISTIANSAND: For bare to uker tilbake måtte forrige karuselløp utsettes pga. snøvær. Og nå, etter tilbakelagt påske, med mye godvær, men lave nattetemperaturer, fikk vi oppleve full vårstemning på denne ukens løp, og endelig kunne kortbuksene tas i bruk uten risiko for varig mén.

Her går starten for torsdagens kortløype. Foto: Sverre Larsen

Vi trodde egentlig at enda flere ville benytte sjansen under disse perfekte forholdene. Men oppslutningen ble mye lik den vi så på det (kjølige) første løpet fra Gimlebanen. Tellingen foreløpig viser et deltakertall på 973, fordelt med 484 jenter og 489 gutter. Hele 188 av dem (igjen over 19 prosent) valgte Milslukeren.

Som vanlig var det aller mest liv og røre rundt tiden da Barnas karusell foregikk. Ca. 40 barn deltok og fikk stolt sine medaljer rundt halsen etter målgang, og boller fra Varodd BIL.

I vanlig løype slo Trine Mjaaland til igjen (kun to gutter litt foran henne), med suveren bestetid (14:56) blant jentene, foran Anne Kari Borgersen (17:44), Lisa Mjaaland (17:47), Caroline Krogh Andersen (18:06) og Christine Elisabeth Jacobsen (18:16).

Abraham Pettersen var fornøyd etter torsdagens seier på terrengkarusellen. Han var kun tre sekunder foran Truls Klungeland på andreplass. Foto: Sverre Larsen

Blant guttene ble det seier til Abraham Pettersen (14:42), tett foran Truls Klungland (14:45), deretter Erlend Haaverstad (15:48), Jens Christian Iglebæk (15:56) og Tarjei Breiteig (15:58).

– Karusellen er et veldig bra opplegg. Det er for alle. Det er gøy å få prøvd seg litt, men det kan godt være mer konkurranse i teten, sa Abraham Pettersen etter løpet.

Starten på Milslukeren. Foto: Sverre Larsen

På Milslukeren ble det hos jentene seier til Sigrun Drangsholt (39:50), foran Margaret Anne Heald (41:28) og Ulrikke Trydal (42:02).

Hos guttene vant Jan Rikard Olafsen (30:18), like foran Magnus Frestad Nygaard (30:25), og deretter Gisle Martens Handegaard (32:59).

Kristiansand Postorkester var tilstede på torsdagens terrengkarusell. Foto: Sverre Larsen

Starten på barneløpet. Foto: Sverre Larsen

David Oma avbildet i målområdet. Foto: Sverre Larsen

Henrik Fefte Foto: Sverre Larsen

Lars Klemet Jakobsson Foto: Sverre Larsen

Bruce Bergendoff Foto: Sverre Larsen

Jens Christian Iglebæk Foto: Sverre Larsen

Øystein Moe Foto: Sverre Larsen

Gaute Grastveit Foto: Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

K10-14

-Lisa MjaalandSkoleelev17:47

-Marte VestbakkeEgen bedriftFullført

-Sara Lill Vallehei RolandEgen bedrift25:58

-Thea Fjellestad SørensenEgen bedriftFullført

K20-24

1Marthe Amdal JakobsenSørlandet Sykehus24:08

-Ingvild AngelsenKPMG SørlandetFullført

-Sara FiskeMizuno NorgeFullført

K25-29

1Helle MyhrstadAzets19:18

2Caroline BergePhonero20:28

3Malene Carstens NilsenEgen bedrift21:55

4Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea22:15

5Sandra CoulingUnifon23:23

6Gitte Baatz BreilidUnifon23:27

7Vilde Christina EkseUnifon32:16

8Helene GuttormsenMulti Regnskap32:46

9Renate MøllandGumpen Gruppen34:30

-Amalie EilertsenKr.sand kommuneFullført

-Amalie WestgårdPhoneroFullført

-Anna Innvær PettersenKPMG SørlandetFullført

-Hanne HolbergGlobalConnectFullført

-Helena HannåsPostenFullført

-Katharina SchergerRambøll NorgeFullført

-Kjersti Aalvik LidRambøll NorgeFullført

-Maren MyreneGlobalConnectFullført

-Maria KimestadMizuno NorgeFullført

-Miriam HanssenStudentFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K30-34

1Trine MjålandAgder Fylkeskommune14:56

2Caroline Krogh AndersenKr.sand Løpeklubb18:06

3Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift18:16

4Elisabeth LarsenEgen bedrift18:52

5Malene KleivenSørlandet Sykehus19:15

6Sara KastbjergEgen bedrift20:07

7Mariell VegusdalKPMG Sørlandet24:12

8Runa Aronsen SolbergSweco Grøner26:43

9Anette Berge LogSørlandet Sykehus29:44

9Maria HavenEgen bedrift29:44

-Benedicte Kimo SkinnarlandAzetsFullført

-Benedicte RønningGlobalConnectFullført

-Caroline StrømlandKr.sand kommuneFullført

-Elise SollieStudentFullført

-Eva BarkhaldEgen bedriftFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Ingvild SteinnesPhoneroFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Linn BjerkreimEgen bedriftFullført

-Margrethe SagaEgen bedriftFullført

-Marie BueKr.sand PolitiFullført

K35-39

1Synnøve ThomassenTangen vgs19:32

2Rose-Linn HanssenTangen vgs22:33

3Line Maria SlettebøeFædrelandsvennen24:27

4Hilde Strand BørresenSørlandet Sykehus33:42

-Anette Garman-JohnsenEgen bedriftFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Hege Greibesland FredheimKr.sand kommuneFullført

-Henriette HonnemyrVarodd/A3-RessursFullført

-Kathrine HolstKr.sand kommuneFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Silje Barkhald JohansenNOVFullført

-Siv Egeland-EriksenKr.sand kommuneFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

-Vibeke GolfJFP ServicesFullført

K40-44

1Helen Suzanne PalmerUiA20:04

2Karen Arline VigemyrEgen bedrift23:07

3Kristin ØygardenFundament24:06

4Kari Waage-LarsenNOV24:27

5Anita HatlestadUnifon24:29

6Gro Elise PrestvoldRepstad24:39

7Karena Ryen NygårdNeumann Bygg34:37

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Astrid Grønås GranumEgen bedriftFullført

-Cagri DörterAgder FylkeskommuneFullført

-Elisabeth KileEgen bedriftFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Helene SkøienEgen bedriftFullført

-Hilde TønnesenPhoneroFullført

-Hildegunn Skage TeinumNorgesEnergiFullført

-Ingeborg LandénSørlandet SykehusFullført

-Inger Helen TørumKr.sand kommuneFullført

-Ingvild CorneliussenNOVFullført

-Kari Reinertsen JerstadKr.sand kommuneFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Katrine SelnesRejlersFullført

-Kine MellembergCameron SenseFullført

-Kristin NatvigPhoneroFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Lis Barbro NylandKPMG SørlandetFullført

-Marit Tjomsland KroslidSørlandet SykehusFullført

-Monica Mjåland ThortveitUiAFullført

-Nina Neleta HopenKr.sand kommuneFullført

-Randi Røinaas LomelandAgder EnergiFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

K45-49

1Hilde FuruborgKr.sand kommune18:42

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune20:39

3Bodil Kvernenes NørsettEgen bedrift23:00

4Marit Wrånes EivindsonTangen vgs24:50

5Gitte RistSørlandet Sykehus25:03

6Inger Mette LeekEgen bedrift25:57

7Martha SindlandEgen bedrift27:30

-Anne Kjersti BeurlingAgder FylkeskommuneFullført

-Anne-Grete KaspersenSørlandet SykehusFullført

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Carina Yu JakobsenAgder EnergiFullført

-Cathrine JacobsenKr.sand kommuneFullført

-Christina ElefsenUiAFullført

-Guri L. RokkonesVA VegvesenFullført

-Hege EkbergSørlandet SykehusFullført

-Hilde VestbakkeAgder EnergiFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Kristin TverbergIdrettensFullført

-Laila Toft AanensenEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linn Hansen DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Lise H. WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Mette EgedalGlobalConnectFullført

-Mette HageliKr.sand kommuneFullført

-Ranni BerentsenEgen bedriftFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

K50-54

1Anne Kari BorgersenNOV17:44

2Tove Andersen FrikstadVarodd18:50

3Marit GausdalHG-Bygg19:05

4Hanne Therese EkraEgen bedrift21:09

5Dung Tuyet NguyenEgen bedrift21:20

6My Choi HsiungSørlandet Sykehus22:18

7Hilde HaugedalStatbil22:41

8Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs27:27

9Ingrid Nakling-SchnellEgen bedrift37:00

-Adisa KristoKr.sand kommuneFullført

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Anne Cecilie RuenessEgen bedriftFullført

-Anne Grethe EllingsenBerry Packaging NorwayFullført

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Åshild UnhjemKr.sand kommuneFullført

-Åslaug GrøvlenElkem FiskaaFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Brita BøhnEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Grethe FredvikLærerneFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Hege SaatvedtEgen bedriftFullført

-Hilde Røinås AabelKKGFullført

-Hilde Stray JensenKKGFullført

-Inger KjelåsVA VegvesenFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Inger Margrethe AxelsenLærerneFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Janne JakobsenEgen bedriftFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Jorunn SandvikEgen bedriftFullført

-Kate Merethe EngeslandSørlandet SykehusFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Margrethe VallesverdEgen bedriftFullført

-Mona KristensenAgder FylkeskommuneFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Rita ØrenOneCoFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Ruth ValleheiLærerneFullført

-Solfrid RueEgen bedriftFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

K55-59

1Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne21:20

2Gro BørteSørlandet Sykehus22:15

3Hanne AanensenSørlandet Sykehus24:23

4Reidun ØsterbergSørlandet Sykehus25:15

5Marianne VorraaUiA32:00

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne HervikColor LineFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Siren AanensenVarodd/A3-RessursFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Anne-Grethe Rolstad EsdarEvryFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Annie UllahTeam MosjonFullført

-Berit ColdalKruse SmithFullført

-Christin Fast AndersenMaritime ProtectionFullført

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth Sørensen DahlEgen bedriftFullført

-Ellen EkseBertel O. Steen AgderFullført

-Eva Trude LarsenSchenkerFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Grethe Lill ThomassenPentagonFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inés Del Carmen LundTangen vgsFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Jorun Christine RondestvedtNAV AgderFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenHMHFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Lindis Bakke HeierKr.sand kommuneFullført

-Liv Astri Østmoe SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-Marianne VigsnesVaroddFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Reidun Alise SvestadRejlersFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Siri Stavsholt BujordetJernbanenFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Susann Marie BurkeRadisson BLU CaledonienFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Toril BrantzegNye VeierFullført

-Tove Randi RuudMulti RegnskapFullført

-Turid EieNAV AgderFullført

-Ulla Britt BenjaminsenPhoneroFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K60-64

1Åse GullsmedmoenSørlandet Sykehus19:40

2Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus23:38

3Brita Nordby JohnsenTeam Mosjon25:00

4Reidun KlunglandCameron Sense25:51

5Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift26:50

6Toril BenjaminsenEgen bedrift29:21

7Beate VarpeNAV Agder31:39

-Anne Britt EngestølVennesla kommuneFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Anne Karin DanielsenAgder EnergiFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Åse HauglandAgder FylkeskommuneFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg HellemAgder FylkeskommuneFullført

-Brith Jorun ÅteigenHMHFullført

-Christin Elisabeth ProsgaardVarodd/A3-RessursFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Eva RondestvedtEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergAgder FylkeskommuneFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Hellen SagaSiAFullført

-Inger Helen HorsgårdEgen bedriftFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SolaEgen bedriftFullført

-Konstanse SkeieHMHFullført

-Laila RøinåsStatsforvalteren i AgderFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-May Tove AndveEgen bedriftFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Toril SæstadLærerneFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche MyklandTrucknor Kr.sandFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

-Wenche WessmanRevisjon SørFullført

K65-69

1Sølvi NoraasSørlandet Sykehus34:02

-Ann Helen Fossnes TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Marit FjeldsgårdBoen BrukFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Bente MjålandSørlandet SykehusFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Helle Bryntesen LundAgder EnergiFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Jorun WigstølPensjonistFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kirsten Lundevold KvinlaugEgen bedriftFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Liv GodtfredsenEgen bedriftFullført

-Liv Turid BlesvikEgen bedriftFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Reidun Drivdal ThomassenPensjonistFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrid Farstad JohnsenEgen bedriftFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Siri LøvbuktenEgen bedriftFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

K70-74

1Signe Tveit NilsenEgen bedrift24:35

2Inger Marie HoltheSørlandet Sykehus30:15

3Arnhild KristiansenEgen bedrift31:57

-Aase KiledalStatbilFullført

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenHMHFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Eldri KirkesolaTilsynsgampeneFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen Margrethe KlunglandAgder Fylkeskomm.Fullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Grete JohansenEgen bedriftFullført

-Gretha Therese HallarenKr.sand kommuneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenEgen bedriftFullført

-Ingjerd WiggenEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Karin Elisabet HildénSørlandet SykehusFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K75-79

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune33:10

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Liv Jorun AsklandKr.sand kommuneFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenPensjonistFullført

-Sissel Beate SørensenEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Lise JohannessenSeniorFullført

-Magnhild Svaland VetrhusKr.sand kommuneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

K85-89

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

M10-14

-Adrian Valenzuela OmaEgen bedrift21:21

-Espen Shun Hui Teo HanebergStudentFullført

-Tellef Eilertsen TorgersenEgen bedriftFullført

M15-19

1Peter GotfredsenEgen bedrift20:16

-Jens AustegardEgen bedriftFullført

M20-24

1Truls KlunglandHennig-Olsen Is14:45

2Knut Ragnar AamdalVarodd/A3-Ressurs39:34

M25-29

1Abraham PettersenEgen bedrift14:42

2Erlend HaaverstadEgen bedrift15:48

3Sondre OlsenEgen bedrift17:15

4Espen StubstadOtera17:54

5Haakon FolseråsKPMG24:12

-Andreas Lund OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Eirik ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Even OlafsenMizuno NorgeFullført

M30-34

1Øystein MoeEgen bedrift16:04

2Glenn SørensenEgen bedrift19:42

2Joakim SkoltPwC19:42

4David OmaElkem Fiskaa21:22

5Ola AlmvikEgen bedrift21:35

6Håkon PuntervoldBrandsdal Group25:41

7Tor Erling SkinnarlandDeloitte27:52

8Giovanni Geir MontanaresEgen bedrift31:57

9Jan Arild AurebekkVarodd/A3-Ressurs37:22

-Christian Vildalen RindenGumpen GruppenFullført

-Kristian Johan ÅvitslandGumpen GruppenFullført

M35-39

1Jørund SchiefloeKr.sand Løpeklubb18:07

2Morten TryfossUnifon18:46

3David PedersenOptimera19:45

4Miguel PereiraNOV21:28

5Aleksander PoulsenMizuno Norge21:30

6Ken NøysethT.O. Slettebøe23:19

7Thor Håkon Bang HansenPoint Taken24:47

8Haakon Winger EideNOV25:22

9Joakim BaugeAzets26:11

10Anders AaslandAzets26:28

-Allan FinnestadEgen bedriftFullført

-André AndersenPoint TakenFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Espen Lund BjørnsenKr.sand kommuneFullført

-Henrik GravdahlEgen bedriftFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

M40-44

1Tarjei BreiteigAgder Energi15:58

2Håkon Arne HellesengEgde17:47

3Stig JensenHandelsbanken17:54

4Tommy SkjørtorpBico18:04

5Roald VisserBerry Packaging Norway19:48

6André RoqueNOV21:05

7Håvard WiigSørlandet Sykehus22:06

8Jan Inge GundersenVisma22:40

9Manuel SpartaUiA24:25

10Ole Ryen NygårdNeumann Bygg34:37

-Fredrik GarmannslundSørlandet SykehusFullført

-Reidar Sten OlsenEgen bedriftFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Thomas DønnestadRepstadFullført

M45-49

1Gaute GrastveitSEMINE15:59

2Torgeir RøynlidVA Vegvesen17:48

3Bjarne FærestrandGlobalConnect18:02

4Roger Arne JohnsenNikkelverket19:05

5Torjus ÅkreNikkelverket21:20

6Ingvald GrimstveitEgen bedrift21:24

7Ståle ThortveitKr.sand kommune21:26

8Dagfinn LiestølEgen bedrift22:03

9Remi LorentsenPoint Taken22:14

10Frode AndreassenTINE Kristiansand23:33

11Fredrik AhmerNEL Hydrogen26:26

12Geir BerhusNordan34:37

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Christopher DenyerMulticonsultFullført

-Dag Eivind VestbakkeAgder EnergiFullført

-Dag Øystein JohansenPhoneroFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Morten TeinumPhoneroFullført

-Per Sverre NilsenColor LineFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Svein Olav SkulandEgen bedriftFullført

-Terje HeiselTratec NorconFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Tommy ThorbjørnsenEgen bedriftFullført

M50-54

1Jens Christian IglebækStormberg15:56

2Andreas Herstad DolmenNikkelverket16:38

3Olav Einar RikeAgder Energi16:47

4Tom Egil RosselandHMH17:39

5Håvard FlåLærerne17:56

6Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus18:11

7Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe18:57

8Johan HeideElkem Fiskaa19:39

9Rune NilsenHydro Vigeland19:42

10Jarl BøhnNOV20:00

11Gunnar MollestadEgen bedrift20:50

12Bjørn Tore HaugenCameron Sense22:37

13Børge WettelandMizuno Norge23:35

14Jarl SindlandEgen bedrift24:50

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Chris PonziNOVFullført

-Erlend Hordvik OlsenLandskapsentrepr.Fullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Freddie ØrenOneCoFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan Erik SmithsenEgen bedriftFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Jens Petter KittelsenPhoneroFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Morten HansenHMHFullført

-Ola Kristian TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ole Kristian LauvlandVarodd/A3-RessursFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Rune ReinertsenOrigo SolutionsFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

M55-59

1Geir JernæsLærerne17:18

2Jostein JohannessenStatbil17:25

3Arne BujordetJernbanen17:35

4John Torgeir RolandKBR17:52

5Tore SyrtveitSyrtveit Dental18:10

6Gunnar CowardEgen bedrift18:35

7Kjetil NorbyEgen bedrift19:42

8Paul NilsenGumpen Gruppen19:51

9Oluf Christian BøckmannNikkelverket20:12

10Håkon NymoTeam Mosjon20:55

11Tung Hua HsiungNikkelverket21:01

12Oddvar BorgersenCameron Sense24:27

13Jon Olav UpsalVA Vegvesen28:00

14Bjørn Håkon KristensenFlybil34:47

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Andreas Skjelbred-KnutsenAgder Fylkeskomm.Fullført

-Andy Mac ConnacherOptimeraFullført

-Arild VatlandCowiFullført

-Asbjørn Geir JohannesenVaroddFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Espen EggerdinkBerry Packaging NorwayFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Geir Brekke OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Geir StrayBRGFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Vidar HansenNikkelverketFullført

-Jarleif HålandSchindlerFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roar HermansenMulti RegnskapFullført

-Rune SkuggedalElkem FiskaaFullført

-Stig NordhagenKildenFullført

-Svein TjemslandStatbilFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Vidar LundevoldHuntonitFullført

M60-64

1Erik TveitSPISS19:33

2Terje Georg FrigstadEgen bedrift19:55

3Reinier van der SpekEgen bedrift20:18

4Pål Alfred LarsenStatbil21:15

5Bjørn KristensenAgder Fylkeskommune21:36

6Halvar BjerlandEgen bedrift21:37

6Svein OlsenEgen bedrift21:37

8Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is23:05

9Arild Magne GundersenEgen bedrift23:28

9Morten PaulsenVisma23:28

11Arvid HaaverstadEgen bedrift23:35

12Geir Allan HolteSchindler23:49

13Ole Håkon EidsåTeam Mosjon24:31

14Arne B. AndersenStatbil24:33

15Jan JensenEgen bedrift24:58

16John Rune IngebretsenTeam Mosjon25:23

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Bjørn Inge KvinlaugUiAFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Erich EsdarDagfin SkaarFullført

-Finn Egil OlsenHMHFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Helge Matre FjermerosHMHFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Knut SandUiAFullført

-Knut Terje EngestølHuntonitFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Niels Frederik Garmann-JohnsenUiAFullført

-Ole Michael LossiusBRGFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rolf PedersenEgen bedriftFullført

-Sigbjørn LieJernbanenFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Svend Tore BreilidEgen bedriftFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Rune LøklingNikkelverket17:13

2Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk18:55

3Bjørn Dag TruchsTeam Mosjon20:21

4Leif JohannessenTeam Mosjon21:15

5Arnfinn FolkvordNikkelverket21:19

6Torkild EivindsonNikkelverket22:12

7Pål Martens BratlandOver The Hill23:13

8Vidar HåverstadEgen bedrift23:56

9Terje Cederberg HansenSøgne kommune24:06

10Tor Arve MonanVarodd24:30

11Arvid BrattlandGumpen Gruppen34:30

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Arild AurebekkGumpen GruppenFullført

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arne JohansenCameron SenseFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Erik SteenAgder EnergiFullført

-Geir BlesvikSeniorFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Håkon HellvikHellvik Hus SøgneFullført

-Hans Kristian ArnesenEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalHMHFullført

-Jan MikaelsenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kristian LangelandHMHFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Ove PettersenTeam MosjonFullført

-Paul Otto Johnsen jr.Team MosjonFullført

-Per AasgaardHMHFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

M70-74

1Edgard EllertsenNikkelverket19:54

2Klaes van der MeerStatbil20:27

3Olav BørveEgen bedrift22:05

4Finn GitmarkEgen bedrift25:30

5Aslak BjotveitStatbil25:39

6Kåre PedersenOptimera26:10

7John Sigve HaarrKr.sand kommune26:30

8Torgrim EldhusetAgder Energi27:56

9Arvid MartinsenEgen bedrift33:00

10Rolf M. DanielsenSørlandet Sykehus33:55

11Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand34:15

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne FauskeEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenTeam MosjonFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Arve AakreEgen bedriftFullført

-Bengt Oliver KlemoBerry Packaging NorwayFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge Eg JohansenEgen bedriftFullført

-Helge TønnessenDNBFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Magne StrandbergSchindlerFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Reidar Stav JohanssenLærerneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Stein RuenesT.O. SlettebøeFullført

-Steinar Johan FlakHMHFullført

-Terje OsnesAgder FylkeskommuneFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

M75-79

1Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift25:19

2Ragnar JakobsenTeam Mosjon25:22

3Gunnar Kristian VindenæsLSK30:46

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Bjarne VetrhusEgen bedriftFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-John Valentine Le PageSeniorFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Leif Vøttrup WiigElkem FiskaaFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Robert WilsonEgen bedriftFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Terje GabrielsenNordeaFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

-Yngvar BreenCBFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M80-84

1Kjell Andreas KnudsenPensjonist26:03

2Oddvar AbrahamsenOptimera34:25

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arne HauglandTratec NorconFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

M85-89

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Harald Reinert HilleEgen bedriftFullført

-John SelandAgder FylkeskommuneFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (6,8 km)

K30-34

1Ulrikke TrydalEgen bedrift42:02

-Helene HørteAgder FylkeskommuneFullført

-Monica EftevågSørlandet SykehusFullført

K35-39

1Hilde RaaenCameron Sense44:43

-Anette BirkelandKr.sand kommuneFullført

-Camilla ViervangSparebanken SørFullført

-Jenni JuulAgder FylkeskommuneFullført

-Johanne Røssland NupenSørlandet SykehusFullført

K40-44

1Helene Eik AndersenEgen bedrift42:14

2Teresa PhamKr.sand kommune42:20

3Randi FørelandKr.sand kommune49:20

-Anne May BreisteinVaroddFullført

-Cecilie Lorentsen OdlandSørlandet SykehusFullført

-Kristine Noble OftebroEgen bedriftFullført

-Linda LarsenHennig-Olsen IsFullført

-Margrete HagenEgen bedriftFullført

K45-49

1Marit Vatn JensenAgder Fylkeskommune42:53

2Kjersti Tveit NilsenNorgesEnergi43:55

3Nina BakkeRepstad48:00

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

-Helene Stura HaavindKr.sand kommuneFullført

-Ingeborg Brattli LundKr.sand kommuneFullført

-Karen MortensenUiAFullført

-Kari-Anne KverneggenAgder FylkeskommuneFullført

-Kristin Anette H. BolsøySpareBank1-SR-BankFullført

-Silje SeveniusEgen bedriftFullført

-Veslemøy HanssenSørlandet SykehusFullført

K50-54

1Sigrun DrangsholtLærerne39:50

2Rita AbrahamsenEgen bedrift52:00

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Lillian SkonhoftAdvokatfirma TofteFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandTeam Mosjon43:24

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon43:28

3June PettersenMulti Regnskap52:52

-Anette SolliAgder FylkeskommuneFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Aud RepstadNordeaFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Jane Lolholm EidsåSørlandet SykehusFullført

-Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken SørFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Kari Beate ØsterhusEgen bedrift54:13

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune41:28

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Elin StrayVA VegvesenFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Marit PenneKr.sand kommuneFullført

-Nina SunnåsLærerneFullført

-Venke TveitLøvenFullført

-Vigdis HåbeslandAgder FylkeskommuneFullført

-Wenche Waal HeimstadEgen bedriftFullført

K70-74

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Karen Torine MørkestølCameron SenseFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Marie-Francoise PeersenArkivFullført

M10-14

-Bastian SeveniusEgen bedrift72:00

M25-29

1Sondre KalstadEgen bedrift33:31

2Petter SannerudEgen bedrift36:18

3Sindre TveitKr.sand kommune37:53

M30-34

1Magnus Frestad NygaardViaNova Kr.sand30:25

2William EspelandCowi34:09

3Henrik FesteEgen bedrift41:59

4Frank Erik StrømlandSørlandet Sykehus48:38

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

-Simen KolandPhoneroFullført

M35-39

1Geir Vidar JeppestølHuntonit34:29

2Ferdinand FredriksenBravida36:24

3Nicolai ModalsliSørlandet Sykehus39:17

4Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa40:50

5Jostein Berge LogKPMG Sørlandet44:22

6Morten SevilhaugIdrettens45:41

7Dejan VasicNAV Agder48:39

8Jan Erik PaulsenNikkelverket54:02

8Kjetil HauglandBouvet Norge54:02

-Ronald PolenzPhoneroFullført

M40-44

1Geir Åge NomelandEgen bedrift35:54

2Dan Kåre KarlsenLSK37:25

3Erland Møll FørdeElkem Fiskaa39:15

4Samir KolukcijaVA Vegvesen39:27

5Mads HatlevikUiA40:30

6Christian TønnessenCameron Sense44:15

-Even Brage HardelandSparebanken SørFullført

-Frode Øverøyen BalchenMizuno NorgeFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M45-49

1Jan Rikard OlafsenNAV Agder30:18

2Fernando José Bravo OlguinSiA35:24

3Svein Ove HagaCameron Sense36:21

4Tor Ivar MjålandGlobalConnect39:43

5Steinar KnutsenAgder Fylkeskommune41:59

6Morten BomannVest-Agder muséet43:52

7Lars HoåsCameron Sense44:34

-Håvard GlendeKr.sand kommuneFullført

-Kjetil SandståAgder EnergiFullført

-Martijn RoosColor LineFullført

M50-54

1Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is32:59

2Svein Erik BjorvandSPISS37:11

3Nils Jørgen HellandLærerne37:18

4Bjørnar SvendsenBerry Packaging Norway40:16

5Frode TjomslandStatbil40:17

6Rune SolhøiProfundo41:07

7Alfredo SeljåsUiA44:53

8Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte45:26

9Dag SvingenT.O. Slettebøe45:54

10Vidar HestadCameron Sense47:46

11Endre MyranRepstad48:00

-Arild FlystveitPhoneroFullført

-Arild TengsNeumann ByggFullført

-Espen JohnsenKr.sand kommuneFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

M55-59

1Thor BylundEgen bedrift34:35

2Jan Kåre EriksenKr.sand Politi36:25

3Trond SørensenEgen bedrift37:39

4Rune BerntsenRambøll Norge38:06

5Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe39:37

6Terje MoxnesNOV41:50

7Morten TemmerudRambøll Norge45:33

8Kristen BueEgen bedrift52:00

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Michael HaagensenEgen bedriftFullført

-Rune AndersenHMHFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Yngvar KiledalHandelsbankenFullført

M60-64

1Jon Arve KallhovdT.O. Slettebøe41:56

2Robert CowardKr.sand kommune51:00

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Ole Gunnar SørliNordeaFullført

M65-69

1Claudio SotoTeam Mosjon39:42

2Øistein RosenVarodd/A3-Ressurs45:40

3Carl Georg OmdalNAV Agder50:50

4Bruce BergendoffEgen bedrift51:43

5Steinar TverrliLærerne52:38

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-John HansenAsker & Bærum PolitiFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

M70-74

1Torbjørn PaulsenVisma47:40

2Alf GurandsrudLandmåler Sør49:31

3Bjørn IfunningsstovuEgen bedrift58:06

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Tore BerntsenAgder Fylkeskommune48:15

2Knut PilskogFirenor52:39

3Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus56:11

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

M80-84

1Borgar HauglandTeam Mosjon58:44

-Benny JakobsenSchindlerFullført