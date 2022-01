KRISTIANSAND: Jubelen sto i taket i under seiersseremonien etter at fire år gamle Kleppbest krysset målstreken først i V75-2 i Travparken lørdag. Tjomsland-hesten rekordsenket seg med 1,2 sekunder da han sikret seg årets første triumf, og timingen kunne ikke vært bedre; seierssjekken var på voksne 50. 000 kroner.

– I dag møtte han bedre hester enn noen gang. Kleppbest har vist både kapasitet og styrke, det var veldig moro at han fikk uttelling i dag. Gøy var det også for eierne, Rune og Tone F. Guttormsen fra Froland, de hadde invitert med seg mange venner for å følge løpet live og de var helt i hundre, fortalte Vidar Tjomsland med et smil etter løpet.

Etter mange års dominans på hjemmebane stiller ofte Øystein Tjomslands hester til start som favoritter, men denne lørdagen var Kleppbest satt i outsiderkategorien og stilte på startstreken som utfordrer. Tre minutter med høyt O2-opptak og god kusking fra Vidar Tjomsland var imidlertid mer enn nok til å sørge for hjemmejubel. Vinnertiden ble sterke 1.27,7a/2140 meter.

Fra seiersintervjuet med kusk Vidar Tjomsland. Foto: Team Tjomsland