KRISTIANSAND: Årets kretsmesterskap i Gutter 13-klassen skulle avgjøres over to finaler mellom vinnerne av de to avdelingene FK Vigør og Randesund. Oppgjørene ble akkurat så spennende som man kunne håpe på, og da våre gutter til slutt sto igjen som vinnere, ble det fest på Macron Arena!

Guttene gjør seg klare på Sukkevann. Foto: Privat

Formidabel serieavslutning

Vigørs G13-lag har gjennom sesongen kjempet med Gimletroll om å bli avdelingsvinner i sin avdeling. Midtveis i sesongen hadde Gimletroll overtaket med 13 plussmål bedre i målforskjell, etter at lagene spilte 1-1 mot hverandre. En fantastisk rekke på tre seiere og 52-1 i målforskjell sikret imidlertid Vigør førsteplassen i avdelingen og retten til å møte Randesund i kretsfinalen. Den første kampen i finalen ble spilt på Sukkevann onsdag kveld hvor vertskapet laget en flott ramme rundt kampen. Selv om Vigør var i føringen store deler av kampen og sto igjen som vinnere med 3–2 i målprotokollen, var det en jevnspilt kamp der et sterkt RIL-lag tidvis presset Vigør tilbake. Det er sterkt å score tre mål på bortebane, noe som skulle vise seg å bli avgjørende til slutt.

Rigget til fest

Det er ikke hver helg det spilles finaler på Hellemyr, så foreldregruppen til G13 mobiliserte i forkant for å lage en opplevelse for guttene som skulle spille. Innmarsj med konfetti og musikk, speaker, åpen kiosk og kampprogram var noen av ingrediensene. Likevel var det guttene i brunt og grønt som sto for den beste underholdningen for et stort antall tilskuere.

Etter at Vigør vant 3-2 på Sukkevann i første kamp var det RIL som måtte jage scoring på Macron Arena og grønntrøyene fra Randesund kom best i gang. Allerede etter seks minutter satte Tomine Enger inn 0-1 for bortelaget. Bare ti minutter senere var Enger igjen på farten og satte inn 0-2 til RIL.

Vigør startet kampen noe tamt og RIL styrte store deler av 1. omgang, men Vigør-laget kjempet seg tilbake. Like før dommeren skulle blåse av omgangen, satte David Lande ballen i mål etter klabb og babb i feltet.

Thriller

2. omgang ble tettere og jevnere enn den første. Vigør fikk bedre kontroll på RILs angrepsspill og var flere ganger farlige på kontringer. Hvis resultatet, 1-2, sto seg, ville det bety KM-tittel til Vigør, da bortemålsregelen var i spill. De siste minuttene forsvarte bruntrøyene seg heroisk, og da dommeren blåste av kampen, kunne Vigør-guttene slippe jubelen løs.

Denne gjengen kan titulere seg som årets kretsmestre i G13-klassen. Fra venstre: Lukas Dokkedal, Tobias Sletteng, Magnus Mofjell, William Mollestad, Leon Eilertsen, Emil Ogric, David Lande, Kasper Axelsen, Jonas Haukom, Kristian Hjemdal, Nicklas Wikøren, Julian V. Andersen, Mathias Strømmen, Jakob Knutsen og Adrian Tobiassen. Foto: Privat

Trenerteam fra egne rekker

FK Vigørs G13-1 har i hatt et trenerteam bestående av Erik André H. Ingebrigtsen, Jesper Johnsen og Bendik Egeland. Sistnevnte som keepertrener for lagets tre keepere. EA, Jesper og Bendik er gode kamerater og har «vokst opp» i Vigør som spillere og trent ulike lag de siste årene før de slo seg sammen om å trene 2008-kullet.

Radarparet EA og Jesper. Foto: Privat

2008-kullet er, i Vigør-sammenheng, et stort kull der laget som spilles på nivå 2 trenes av John Henrik Glomså og Winkey Aweys. Det jobbes svært godt på alle nivå som bidrar til sportslig suksess, men enda viktigere; gode opplevelser.

Vi takker Randesunds G13-1 for to spennende kamper og ser allerede fremover mot neste sesong og nye spennende oppgjør!