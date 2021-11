UTØVERBLOGG: Jeg ble norgesmester i disiplinene lettkontakt og kick light. På grunn av koronanedstenginger og -avlysninger var dette første gang jeg gikk kamper siden februar 2019. De som har fulgt med, har kanskje fått med seg at dette ikke er den disiplinen jeg har satset og konkurrert i de siste seks årene. Til vanlig går jeg nå K1, men ettersom jeg ikke fikk motstandere i denne grenen i NM, (og hadde veldig lyst til å konkurrere), ville jeg stille i de grenene jeg kunne få kamper.

Uvant

Lettkontakt var disiplinen jeg satset i før, så her har jeg mye erfaring. Sist gang jeg gikk en lettkontakt-kamp, var i VM i Irland 2015, som endte med sølv. Derfor var det en blanding av at jeg følte jeg press for å prestere, samtidig som jeg visste det var seks år siden jeg har trent denne disiplinen, og derfor var det veldig uvant.

Kick light har jeg aldri gått før, men den ligner mer på K1, ettersom det er lov å sparke i beina også i denne disiplinen. Alle kampene gikk lørdag, så jeg visste det ble hektisk med to disipliner. I lettkontakt ble det tre kamper, mens jeg i kick light var sidet og fikk direkte finale.

Det var en god følelse å kjenne på konkurransenerver igjen. Jeg var litt spent på formen på forhånd, ettersom jeg akkurat var kommet tilbake i trening noen dager før NM etter en bihulebetennelse. Derfor gikk jeg litt forsiktig ut i første kamp for å kjenne på hvordan kroppen responderte på å komme opp i puls. Da det føltes bra, var den bekymringen borte før de neste kampene.

Godt fornøyd

Totalt sett er jeg fornøyd med helgen. Det var gøy å gå kamper igjen etter en lang periode uten å få muligheten til å konkurrere. Jeg fikk ikke helt flyten som jeg ønsket, ettersom jeg måtte tenke mye på de nye reglene underveis. De siste seks årene har jeg trent K1 hvor teknikker er automatisert, og ting kommer av seg selv.

I NM kunne jeg ikke bruke hele repertoaret som jeg har innøvd, med å bruke lave spark (sparke i beina), knær og klinsj. Derfor måtte jeg tenke mer enn vanlig, og det ble litt vanskelig å la teknikkene flyte fritt. I finalen var vel en av de første teknikkene jeg gjorde et lowkick (som her ikke var lov), men motstanderen tok det heldigvis med et smil, og jeg klarte å unngå at det skjedde igjen. Nå gleder jeg meg til å gå kamper igjen i K1.