NANNESTAD: Etter to år med koronaopphold var det omsider åpnet for norgescuplangrenn for juniorer. Arrangementet fant sted på Åsen skisenter Nannestad. Over 900 deltagere var påmeldt fredag, lørdag og søndag. Det var flotte forhold, værmessig og løypemessig. Det var svært utfordrende løyper og tøffe utforkjøringer med meget tekniske partier. Lange og bratte motbakker krevde stor kapasitet.

Fem Vindbjart-løpere stilte til start. Dessverre ble det resultatmessig ikke som forventet. På sprinten fredag gikk både Mathias Holbæk og Hanne Sløgedal videre til kvartfinalen. Mathias ble nummer fem i sitt heat og Hanne nummer fire i sitt heat, og dermed ble begge slått ut.

Hanne Sløgedal i aksjon på 5 km fristil. Foto: Privat

Thea Nygård var bare to sekunder fra å gå videre til kvartfinalen. På lørdagens 5 km friteknikk leverte Hanne Sløgedal et solid løp, men klarte ikke å holde seg på beina i en svært krevende sving og havnet på 32. plass. Mathias Holbæk og Thea Nygård stilte ikke til start. På søndagens 10 km klassiske distanse gikk Hanne et solid renn og kom inn til en meget sterk 17. plass. Dette var hennes andre 10 km-løp i norgescupen i en knallhard klasse, K19/20. I tillegg til Hanne var det bare Ida Roland fra Vindbjart som fullførte den tøffe 10 km-distansen.

