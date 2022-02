OSLO: Sist helg ble det spilt eliteserie i badminton i Oppsal Arena i Oslo. KBK ledet serien før helga, og skulle opp mot Vestre Aker, Bergen, Tromsø og de regjerende mestrene fra Frogner.

Som forventet gikk det veldig bra mot både Vestre Aker og Tromsø med 8-0-seier i begge kampene. I en lagkamp spilles det to herresingler, to damesingler, en herredouble, en damedouble og to mixed doubler – i alt åtte enkeltkamper. For å få full poengpott på fire poeng må man vinne 6-2 eller mer. Ved seier 5-3 får vinnerlaget tre poeng, og det tapende laget ett poeng. Ved uavgjort er det poengdeling med to poeng til hvert lag.

Eliteseriekampene ble spilt i Oppsal Arena på Haugerud i Oslo, hvor det var god plass med tanke på smittevern. Foto: Privat

– Målet vårt før helga var å vinne alle fire lagkampene, og i hvert fall få nok poeng til å stå øverst på tabellen søndag ettermiddag. Det klarte vi, og jeg er godt fornøyd med lagets innsats, oppsummerer KBK-trener Ikmal Hussain.

Uavgjort mot Bergen og Frogner

Lørdag ettermiddag sto kampklare bergensere på andre siden av nettet. Det startet litt tungt for KBK-laget med tre tap i de første fire singlekampene. I doublene var resultatet motsatt, med tre seire av fire mulige. Dermed endte lagkampen 4-4.

– Her var det litt stang-ut i de tre singlene, som vi tapte. Alle måtte avgjøres i tredje sett, mens kampene som vi vant ble vunnet i to strake sett, forteller Ikmal Hussain.

Julie Marie Abusdal (foran) og Mads Marum vant første mixed double-kamp mot Bergens Bharath Kumar Balasingam og Mette S. Pedersen med sifrene 21-11, 21-9. Foto: Privat

Helgens siste lagkamp var mot de regjerende mestrene fra Frogner og på forhånd den antatt tøffeste motstanderen. I en lagkamp er det mye taktikk hva gjelder å sette opp laget. Først når eget lagoppsett er levert inn, får man vite hvordan motstanderne har disponert sine spillere.

Som ventet stilte Frogner med landslagsspillerne Torjus Flåtten og Vegard Rikheim i herredouble (ranket blant topp 70 i verden) og i de to herresinglene. Dette ble hakket for tøft for sørlendingene, men med seier i de to damesinglene, damedouble samt en mixed double, ble sluttresultatet 4-4.

Tabellen etter gjennomført grunnspill i eliteserien. Nummer 1 og 4 møtes i semifinale, mens nummer 2 møter nummer 3 i den andre semifinalen. De fire nederste spiller om å unngå nedrykk. Foto: Skjermdump fra badmintonportalen.no

Sluttspill i mai

KBK har nå det best mulige utgangspunktet før finalerunden som spilles på hjemmebane i Badmintonsenteret i mai.

– Målet er gull, sier trener Hussain, men poengterer at det er helt åpent blant de fire topplagene som ender opp med tittelen norgesmester for lag.

Vinneren blir kvalifisert for europacup senere hvor man møter vinnerne av de ulike europeiske ligaene.