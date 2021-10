Debuterte med seier i årets siste karuselløp

KRISTIANSAND: – Jeg løp hardt i ei veldig fin løype og stivnet litt på slutten, oppsummerer Lomeland.

Med tiden 12.32 minutter var han torsdag raskest i normalløypa da det 19. løpet i Terrengkarusellen gikk av stabelen med start og mål ved Gimlebanen.

Gimlevang Rundt-løypa fikk æren av å markere sesongavslutningen i dette andre året i pandemiens tegn for Terrengkarusellen.

Oppslutningen ble god, før korreksjoner for uteglemte telte vi opp 576 deltagere i voksenløpet, fordelt med 265 damer og 311 herrer. 119 av dem valgte to runder (Milslukeren). I tillegg deltok 12 barn i det kanskje litt for sent varslede barneløpet.

Heldigvis fikk vi brukbart vær for årstiden, som vi absolutt trengte, siden arrangementet også innbefattet premieutdeling til deltagere med minst syv gjennomførte løp. Over 400 hadde på forhånd oppgitt at de ønsket premiesummen i stedet skulle gå til et godt formål (Kreftforeningen), så det var først og fremst markeringen av «Runde år» og «Årets milslukere» som var til henting.

Vi kan se tilbake på to utfordrende år for Terrengkarusellen. Men Utvalget, med John Humborstad i spissen, har på imponerende måte holdt hjulene i gang, og tilpasset alle arrangementene til koronasituasjonen til enhver tid.

Et vesentlig frafall i forhold til de tidligere årene var imidlertid ikke til å unngå. Mange trodde at det ikke kom til å bli arrangert noe i det hele tatt.

Mest markert rammet dette fjoråret, da vi oppnådde bare 600 premierte (mot 1772 premierte i 2019).

Oppsving fra fjoråret

Men årets tall har heldigvis vist et betydelig oppsving, med 1020 premierte, og 1655 ulike deltagere på minst ett av løpene våre.

Neste sesong satser og håper vi på at situasjonen igjen skal bli normal, og terminlisten er satt opp med 19 karuselløp, 7 ekstraløp, og 7 barneløp.

Gode tider

Bestetider i vanlig løype i avslutningsløpet, uansett alder, gikk i jenteklassen til følgende: Anne Haaland Simonsen (14:12) vant, foran Anne Kari Borgersen (14:57), Lisbeth Jensen Gallefoss (15:10), Hilde Furuborg (15:52), Bjørg Kari Haugland og Marit Gausdal (begge 16:26).

Hos guttene ble det som nevnt seier til John Magne Lomeland (12:32), foran Jens Christian Iglebæk (13:09), Ottar Ramfjord Lykkedrang (13:15), Andreas Herstad Dolmen (13:33) og Kjetil Marius Ulland Salvesen (13:35).

Det må bemerkes at vinnerne i begge klassene løp utenfor tidtagningspuljen. Samme gjaldt milslukerne.

På milslukerdistansen ble det tett blant de beste jentene, idet Margaret Anne Heald (33:55) vant, foran Marte Bue og Sarah Kjernlie-Johansen (begge 33:58), mens det blant guttene ble sterk seier til Simen Koland (24:32), foran Ståle Thortveit (29:21) og Atle Wandsvik (29:30).

Tobias Solberg Rødland (12)

Hva synes du om løpet?

– Det var gøy og jeg føler at jeg blir bedre fra løp til løp.

Eirik Lunde (20)

Hva gjør du for å holde deg i form?

Jeg trener styrke og løping. Og så blir det også litt håndball etter hvert.

Borgar Haugland (80)

Hvordan legger du opp ukens trim?

– Trimmen blir som vinden blåser. Jeg har sluttet med kalender over uken, og jeg tar derfor ting som de kommer.

Jeg har vært med 25 år i Terrengkarusellen. Dette opplegget kan ikke bli bedre, det er helt fantastisk.

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

K10-14

-Lotte AxelsenEgen bedriftFullført

K15-19

-Camilla H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-Carina HolmSongdalen kommuneFullført

-Ingrid Synnøve EkornåsvågEgen bedriftFullført

K20-24

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Elisabeth Nielsen SøysethKr.sand kommune18:07

2Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea18:54

3Helene GallefossSørlandet Sykehus19:09

4Caroline BergePhonero20:46

5Karoline FrisvollNOV21:14

-Aurora RetterstølRambøll NorgeFullført

-Malene IhmeKr.sand kommuneFullført

-Renate MøllandGumpen GruppenFullført

K30-34

1Silje RefsnesEgen bedrift19:30

2Ingvild SteinnesPhonero21:48

3Merete BøhnPhonero22:14

4Isabelle AabelGCE Node22:21

5Torill HolmEgen bedrift25:21

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Helene HørteKvadraturen vgsFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine JohannessenEgen bedriftFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

K35-39

1Synnøve ThomassenTangen vgs16:48

2 Line Maria SlettebøeFædrelandsvennen20:05

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Toril Eikrem de LangeNikkelverketFullført

-Veronica Føreland ArnliNAV AgderFullført

K40-44

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift14:12

2Helen Suzanne PalmerUiA16:51

3Marte Ween-VelkenEgen bedrift18:22

-Anne Christine SindlandEgen bedriftFullført

-Hanne KileColor LineFullført

-Hilde AabelHarestua BarnehageFullført

-Martha SimonsenColor LineFullført

K45-49

1 Hilde FuruborgKr.sand kommune15:52

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune17:40

3Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus20:14

4 Gitte RistSørlandet Sykehus21:05

5Hege EkbergSørlandet Sykehus48:00

-Åshild SkoftelandKKGFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

K50-54

1Anne Kari BorgersenNOV14:57

2Marit GausdalHG-Bygg16:26

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anne Catrine VollenBerg-HansenFullført

-Anne Grethe EllingsenBerry Packaging NorwayFullført

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Åse TellefsenBerry Packaging NorwayFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Cathrine MurstadNye veierFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Gro BørteSørlandet SykehusFullført

-Gro Justnæs KiledalStrømmestiftelsenFullført

-Hanne Christin HermansenMulti RegnskapFullført

-Inger Margrethe AxelsenLærerneFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kristin EgelandNikkelverketFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Monica H. Smith-TønnessenEgen bedriftFullført

-My Choi HsiungSørlandet SykehusFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossUiA15:10

2Bjørg Kari HauglandNikkelverket16:26

3Hanne AanensenSørlandet Sykehus19:52

4Marianne VorraaUiA26:00

-Anne Karen AunevikKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Cecilie ØstebyKr.sand PolitiFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingunn RavnaasStrømmestiftelsenFullført

-Jane EidsåSørlandet SykehusFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig LøhaugenWigemyrFullført

-Toril BrantzegNye VeierFullført

K60-64

1Reidun KlunglandCameron Sense25:02

2Toril BenjaminsenEgen bedrift25:21

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Anne Cathrine HansteenEgen bedriftFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Helle Bryntesen LundAgder EnergiFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorun WigstølPensjonistFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Laila RøinåsStatsforvalteren i AgderFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K65-69

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen Marie PauschertKr.sand kommuneFullført

-Gretha Therese HallarenKr.sand kommuneFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin ThorsenEgen bedriftFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Venke TveitLøvenFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

K70-74

1 Maria SyvertsenEgen bedrift24:06

-Aase KiledalStatbilFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Aina MortensenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenPensjonistFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Lise LauvnesKr.sand kommuneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Elisabeth OlsenUiAFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Lise JohannessenLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M10-14

-Emil Holte-YttriEgen bedrift20:39

-Erik Elias FiskvikLSK17:45

-Magnus JohansenEgen bedriftFullført

-Matteus Høivik EngeEgen bedrift16:51

-Petter SalvesenEgen bedrift20:05

-Tobias Solberg RødlandEgen bedrift15:38

M30-34

1Kjetil Marius Ulland SalvesenKr.sand kommune13:35

2Eirik EmanuelsenNOV14:32

3 Hans Erik FiskvikLSK17:45

4Ola AlmvikMekonomen Sørl.p.17:54

5Håkon PuntervoldBrandsdal Group18:58

6Daniel SalvesenMHWirth20:05

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

-Lars Mikael Nome BirkelandEgen bedriftFullført

-Ole Morten AndersenPK EntreprenørFullført

M35-39

1John Magne LomelandEgen bedrift12:32

2Kristian EmanuelsenNOV14:23

3Magne SørvigLSK14:24

4 Kim André ReinhartsenPhonero17:51

-Anders AaslandAzetsFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Ken NøysethT. O. SlettebøeFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Trond Vidar ThorsenRejlersFullført

M40-44

1 Per Helge FjørtoftEgen bedrift15:21

2André RoqueNOV17:04

3Håvard WiigSørlandet Sykehus17:45

4Torbjørn RypestølBDO19:07

5Christian Jimenez PerezMeny Christiansand23:00

-Even Brage HardelandSparebanken SørFullført

-Jan Inge GundersenVismaFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Manuel SpartaUiAFullført

M45-49

1Jens Christian IglebækStormberg13:09

2Ottar Ramfjord LykkedrangEgen bedrift13:15

3Håvard FlåLærerne14:40

4 Rune NilsenHydro Vigeland18:36

5Espen SkarpholtProfundo20:44

6 Dag Øystein JohansenPhonero29:00

-Bernhard Martin HovdenEgen bedriftFullført

-Lars Jarle YttriMHWirthFullført

-Lars Jørgen PetersonNAV AgderFullført

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Svein Knutsson NomelandSørlandet SykehusFullført

M50-54

1Andreas Herstad DolmenNikkelverket13:33

2Olav Einar RikeAgder Energi15:00

3Christian von der OheEgen bedrift15:02

4Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe15:10

5 Svein Erik BjorvandSPISS15:54

6Gunnar MollestadEgen bedrift16:55

7Knut AurebekkKr.sand Politi17:20

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Espen ØenNAV AgderFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Rune ReinertsenOrigo SolutionsFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tung Hua HsiungNikkelverketFullført

M55-59

1 Stein-Erik ScheieTelesport14:32

2Gunnar LauvslandT. O. Slettebøe15:46

3Gunnar CowardEgen bedrift16:17

4Håkon NymoTeam Mosjon16:35

5Arild Magne GundersenEgen bedrift18:50

6 Harry Verner HartvigsenTangen vgs21:38

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Bjør Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Guttorm TenoldRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Henry GundersenHuntonitFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Jørund FjærbuBlatchford OrtopediFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Reinhold RønstadRønstad ByggFullført

-Roar HermansenMulti RegnskapFullført

-Rune BerntsenRambøll NorgeFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket14:17

2 Bjørn Inge KvinlaugUiA16:16

3 Kai StokkelandEgen bedrift16:45

4Joar KvaaseOtera16:50

5 Bjørn KristensenKvadraturen vgs16:54

6Pål Alfred LarsenStatbil17:07

7Arild MoenTangen vgs17:22

8Halvar BjerlandEgen bedrift18:06

9Jan JensenEgen bedrift19:03

10 Morten PaulsenVisma19:55

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Arvid HaaverstadEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Geir Arne IglebækMHWirthFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-John HansenAsker & Bærum PolitiFullført

-John Rune IngebretsenTeam MosjonFullført

-Kai Rune MitanderHuntonitFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Trond BirkedalLandmåler SørFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

-Vidar HåverstadEgen bedriftFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket15:59

2 Bjørn Dag TruchsTeam Mosjon17:05

3Klaes van der MeerStatbil17:26

4 Paul Otto Johnsen jr. Team Mosjon18:12

5Terje AasenAgder Energi18:37

6Terje Cederberg HansenSøgne kommune19:15

7Arnfinn FolkvordNikkelverket19:42

7Johnny HansenEgen bedrift19:42

9 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift24:24

10Gudvin BaldersheimHennig-Olsen Is24:50

11Steinar Johan FlakMHWirth28:27

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arvid BrattlandGumpen GruppenFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Geir Egil ÅsenCBFullført

-Geir StavsethEgen bedriftFullført

-Hans Kristian ArnesenEgen bedriftFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Per Kåre SelleSiAFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor Arve MonanVaroddFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Paul JoreidTeam Mosjon18:34

2Finn GitmarkEgen bedrift20:00

3Aslak BjotveitStatbil20:10

4John Sigve HaarrKr.sand kommune20:57

5Torgrim EldhusetAgder Energi21:52

6 Arne MoenTeam Mosjon22:20

7Arvid MartinsenEgen bedrift25:00

8Birger HafslundMHWirth25:30

9Helge Eg JohansenEgen bedrift26:05

10Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand27:31

11Thor Øystein OlsenAgder Bilskade31:54

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Bengt Oliver KlemoBerry Packaging NorwayFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Per Magne GjermundnesVaroddFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Terje GabrielsenNordeaFullført

-Tor Arild OftedalLærerneFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

M75-79

1Harald FlåDNT Sør23:15

2Gunnar Kristian VindenæsLSK23:37

3Kåre IglebækLærerne33:12

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arne Hallvard HolteEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Helge HenriksenLærerneFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Kristian LauvnesLærerneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Torstein LarsenOceaneering RotatorFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera27:15

-Harald Reinert HilleEgen bedriftFullført

-Jan Erik OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (7,4 km)

K25-29

1Marte BueKr.sand Politi33:58

K30-34

1Sarah Kjernlie-JohansenKr.sand Politi33:58

K35-39

1Nina Barland FlatenLSK40:40

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Eva Helén TandbergKSIFullført

-Kristin Marie SkaarStrømmestiftelsenFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune34:55

2Anne Kristin HolteKKG36:27

3Helene Eik AndersenStudent38:00

4Linda Gurvin OpheimUiA55:36

4Marita Brandsar HefteSørlandet Sykehus55:36

K45-49

1Marianne UlsakerNorgesEnergi37:18

2Heidi Elisabeth HauglandTeam Mosjon39:45

3Kristin Anette Heggl. BolsøySpareBank1-SR-Bank41:28

4Ingeborg Brattli LundKr.sand kommune45:40

-Marit Vatn JensenAgder FylkeskommuneFullført

K50-54

1 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift36:10

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon36:20

3Jorunn Vestøl OlsenEgen bedrift40:15

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Astrid BrodersenTeam MosjonFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandTeam Mosjon36:38

2Mona GuttormsenMulti Regnskap47:30

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

K60-64

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Johanne SeimSørlandet SykehusFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune33:55

2Marit PenneKr.sand kommune40:40

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Elin StrayVA VegvesenFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

K70-74

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero24:32

2Ferdinand FredriksenBravida32:27

3Jan Erik PaulsenNikkelverket41:35

3Kjetil HauglandBouvet Norge41:35

M40-44

1Atle WandsvikNorgesEnergi29:30

2 Morten André Solberg RødlandEgen bedrift30:36

3Tarjei BreiteigAgder Energi30:53

4Mads HatlevikUiA33:53

5Harald HansenCameron Sense39:39

-Lars Ivar OlsenGumpen GruppenFullført

M45-49

1Ståle ThortveitKr.sand kommune29:21

2 Odd Anders ArntzenOtera32:47

3Fredrik CamachoNorgesEnergi37:25

4 Dag SvingenT. O. Slettebøe37:38

5 Roger Magne AndersenKr.sand kommune41:13

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Johan HeideElkem FiskaaFullført

-Steinar KnutsenAgder FylkeskommuneFullført

-Tor Einar PedersenColor LineFullført

M50-54

1Bjørnar SvendsenBerry Packaging Norway31:04

2Frode TjomslandStatbil34:00

3Rune SolhøiProfundo35:55

4 Rune MorkCameron Sense39:40

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Kjell TorkelsenAdvokatfirma TofteFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

M55-59

1Thor BylundEgen bedrift29:51

-Bernt Stigan BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Kenneth AbrahamsenGumpen GruppenFullført

-Ole Johan BueklevRepstadFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Tarjei AustegardNkomFullført

-Yngvar KiledalHandelsbankenFullført

M60-64

1Jon Arve KallhovdT. O. Slettebøe38:23

2Roy SheppardCB48:40

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

M65-69

1Arild AurebekkGumpen Gruppen36:40

2 Carl Georg OmdalNAV Agder43:20

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Kai KyllingstadSparebanken SørFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

M70-74

1Torbjørn PaulsenVisma42:10

2Knut PilskogFirenor44:00

3Alf GurandsrudLandmåler Sør44:39

4Anders TorbjørnsenJernbanen48:39

5Arne Tolli PedersenKr.sand kommune49:52

6 Arne PaulsenEgen bedrift55:00

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

M75-79

1Peder GrønnestadVennesla kommune43:18

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus46:05

3Jan Reinhard HansenEgen bedrift60:05

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Benny JakobsenSchindlerFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Johannes Jacobus FeenstraEgen bedriftFullført

-Rasmus MorvikEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M80-84

1Borgar HauglandTeam Mosjon54:53