Knepen Søgne-seier mot Giv Akt/MK 2

SØGNE, KRISTIANSAND: Søgne spilte mandag kveld sin siste seriekamp i 4. divisjon avdeling 1, mot tabelljumbo Giv Akt fra Lindesnes. Giv Akt kom fra uavgjort mot Vigør forrige kamp, og ble heller ikke i kveld noen kasteball.

Foran 79 tilskuere hadde lagene hver sin omgang. 1-0 kom etter ni minutter. Giv Akt hadde minuttet før et frispark fra ca. 20 meter, som ble satt rett over mål. Keeper Fredrik Repstad Hansen satte ballen kjapt i spill, og ballen endte etter hvert hos Jarle Rogstad. Jarle dro med seg ballen inn på Giv Akts banehalvdel, og spilte smart gjennom Sander Tønnessen. Sander la inn på bakerste stolpe, der Magne Karlsen selvsagt var og satte inn første mål. Dette er en oppskrift vi har sett noen ganger nå for Søgne.

Etter 17 minutter kunne Giv Akt utlignet. Søgnes forsvar ble åpnet på venstresiden etter et flott gjennomspill. Magnus Aamodt var plutselig alene med keeper, og kun en kjemperedning fra Fredrik Repstad Hansen reddet vertene. Etter 21 minutter fikk Morten Dalene en stor mulighet etter pasning fra Ditlef Ueland. Halvveis liggende sakset Morten ballen mot mål fra fem meter, men keeper reddet. I påfølgende trekk spilte keeper svakt ut. Det endte med frispark til Søgne fra 18 meter.

Nytt frisparkmål

Frisparket ekspederte Ditlef Ueland i mål, og frisparket kan sees på Søgne FKs facebookside. Dette var Ditlefs andre frisparkmål i år. Etter 32 minutter trodde publikum det var klart for 3-0 da Søgne fikk straffe. Men Magne Karlsen sendte ballen over mål på sitt forsøk. Siste sjanse i 1. omgang var det Giv Akt som sto for etter 34 minutter. Nok en gang åpnet Giv Akt Søgne-forsvaret, og Andreas Ariansen var plutselig alene med Fredrik Repstad Hansen. Igjen var Søgne-keeperen best, og Søgne tok pause med 2-0-ledelse.

2. omgang ble en frustrasjon for Søgnes spillere, og en opptur for bortelaget som matchet hjemmelaget godt i 45 minutter. Fredrik Repstad Hansen holdt vertene inne i kampen, mens Søgne-angrepet igjen viser at de behøver mange sjanser for å score. Giv Akts Magnus Aamodt fikk etter hvert seks minutter som han trolig husker en stund.

I det 66 minutt rullet Giv Akt opp på venstresiden, ballen ble lagt inn til Aamodt som ikke hadde store vansker med å score. I det 72 minutt gjentok dette seg, gjennomspill på venstresiden, inn foran mål der Magnus Aamodt ganske uforstyrret nettet. Mot slutten av kampen var hjemmepublikum innstilt på at kampen ville ebbe ut med uavgjort, men Ditlef Ueland og Ulrik Stubstad ville det annerledes. På overtid la altså Ditlef til Ulrik, som satte inn sitt første mål for sesongen.

Må heve seg mot Randesund

3-2 er ok på en dårlig dag, men skal Randesund slås i playoffkampene 23. oktober og 27. oktober, må laget opp flere hakk. Positivt var det at Søgne hadde tre debutanter: Tor Christian Trydal (snart 17), Christoffer Helgesen (17) og Håkon Wiig Fjeld (15). I tillegg hadde Jonas Seim (snart 16) nye minutter på banen. I og med at også Ulrik Stubstad og Petter Sørhus holder junioralder var nok dette årets yngste benk fra Søgnes side.

Søgne-trener Stefan Gislason hadde denne kommentaren etter kampen:

– Kampen var like humpete som banen vi spilte på. Vi slet med å få rytme i angrepsspillet og vi ga Giv Akt for mye plass og tid til å spille og skape sjanser. Det viser styrke å vinne på dårlige dager. Og nå er det fullt fokus på den første av to play-off-kamper til 3. divisjon.

