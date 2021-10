Vindbjart med storseier mot Donn

VENNESLA: Med tre kamper igjen av sesongen var kun seier godt nok for å ha et håp om at våre konkurrenter taper poeng, og seriemesterskap og opprykk kan bli en realitet. Kaptein Christian Beqiraj Follerås var tilbake etter skade, og det er nok ingen tilfeldighet at det er i denne perioden resultatene våre har vært svake.

Hjemmelaget startet kampen bra, og tok oppskriftsmessig ledelsen etter ti minutter da Kawsu Jabai vippet ballen over Donns keeper og Jakob Toft satte enkelt inn 1-0. Videre utover i omgangen utviklet kampen seg litt som vi har sett for mye av på hjemmebane i år. Vi skapte sjanser, men uten uttelling, og motstanderne slo i stedet tilbake. Donn utlignet til 1-1 etter en halvtime med et flott skudd fra nesten død vinkel. Vi kunne likevel gå i garderoben med ledelse, fra en dødball satte Sondre Nordhagen ballen i mål gjennom et mylder av bein.

Ketchupeffekt

I starten av 2. omgang skapte Donn et par gode sjanser, men da vi først fikk åpnet den berømte ketchupflasken, gikk alt vår vei under flomlysene. Anders Bjørge kom inn etter 54 minutter og trengte bare ett minutt på å sette opp Kawsu etter en kontring. Tre minutter senere kom 4-1. Peiwast Hama hadde ballen på høyrekanten, Daniel Tørressen scorer bare perlemål; ballen fikk en sprett og han satte den over keeper fra 25 meter.

Et par minutter etter fikk Piwi nok en assist. Corneren hans ble headet inn av Kawsu. Med 5-1 på tavla var det en perfekt situasjon for å sette inn unge talenter, og først ut denne kvelden ble Eirik Ryger (17). Fem minutter etter han kom innpå scoret vi igjen. Nok en gang etter dødball, en corner ble klarert ut til kast. Robert Våge Skårdal slo så hardt innoverskrudd og Sondre stusset inn sitt andre mål for kvelden. I sin kamp nummer seksti tredoblet han scoringskontoen.

To debutanter

Tiden var inne for flere bytter, tre på en gang, dette inkluderte to nye debutanter. Daniel Folserås Berglund er fra Lyngdal og kom fra Start 2-systemet i høst. Fabian Jeppestøl Engedal (16) kom inn i forsvaret for sin første A-kamp. Før speaker var ferdig med å lese opp alle byttene sto det 7–1. Eirik tok med seg ballen fra venstre og over mot høyre. Fra hjørnet av 16-meteren ville høyreback Piwi være med på festen. Opp i nærmeste kryss med ballen, og hans første scoring i Vindbjart-drakt.

Tre minutter før slutt fikk Donn et trøstemål, men det ble bare en liten ripe i lakken på en godt utført kamp. Seieren betyr at vi bare er ett poeng bak serieleder Staal Jørpeland, og selv om de har én kamp mindre spilt, har de presset på seg.

Vindbjart-trener Steinar Skeie var selvfølgelig godt fornøyd etter kampen:

– En fortjent seier. Vi skulle selvfølgelig ikke sluppet inn mål, men når vi scorer sju selv, må vi kunne leve med det. Veldig gøy at vi endelig fikk litt uttelling på sjansene og det var flere fine mål, og så er det ekstra gøy at vi får tre debutanter ut på banen, inkludert to unge venndøler. Eirik Ryger kom inn og dominerte og fikk en målgivende pasning. Han skulle egentlig vært med fra i vinter, men kom inn nå og har en strålende fremtid foran seg.

Fornøyd kaptein

Kaptein Christian Beqiraj Follerås var også i strålende humør etter å ha kommet tilbake fra kneskaden han pådro seg borte mot Hinna.

– Utrolig deilig å være tilbake. Det var en rar følelse å få beskjed om at du må belage deg på seks til ni måneder på sidelinjen, og så spille kamp igjen etter seks uker. Vi må opp med stemningen nå, dette er ikke over før det er over. Presset er på Staal Jørpeland nå.

Skeie avslutter med skryt av kapteinen sin:

– Det å ha Follerås tilbake betyr veldig mye, både på og utenfor banen.

Se øvrig kampfakta her