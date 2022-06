Vindbjart røk på et 1-5-tap for Randesund i siste seriekamp før sommerferien.

KRISTIANSAND: Dette braktapet på Sukkevann var mot et Randesund-lag som kun hadde vunnet én seriekamp før onsdagens match.

Vindbjart startet offensivt, hadde ballen mest, og skapte noen sjanser, Sander Barstad Bergan kom nærmest med et skudd i aluminiumet. Marcus Aslaksen kom også veldig nære på et innlegg fra Robert Våge Skårdal, men ballen skled av foten og traff ikke mål.

I motsatt ende var det derimot en venndøl som var effektiv. Randesund hadde kanskje tre sjanser i 1. omgang, og Thore Viste Ulstein satte to av dem i mål.

Oppstiling på en Vindbjart-corner. Foto: Stian Bøe

De første minuttene av 2. omgang gav et godt bilde av kampen. Sondre Nordhagen ble skadet etter ett minutt, og da hadde vi allerede byttet ut en annen forsvarsspiller, Fabian Jeppestøl Engedal, i pausen. Mer endring på laget måtte til, og så scoret hjemmelaget igjen umiddelbart, enkelt etter en corner.

3-0 ble til 4-0 etter et langt utspark fra keeper, før Anders Bjørge ga oss et lite håp om en opphenting da han satte inn en retur etter at Eirik Ryger hadde avsluttet først.

Vindbjarts målscorer Anders Bjørge. Foto: Stian Bøe

Sånn ble det ikke, vi forble veldig ineffektive, et par baller til traff stolpene før Randesund fastsatte sluttresultatet til 5-1. Vårt første poengtap på Sukkevann på åtte forsøk.

Vi tar nå sommerferie som nummer 11 av 14 lag på tabellen og har 12 poeng. Randesund på 12. plass har 11 poeng.

Randesund-Vindbjart 5-1 Vis mer ↓ 3. divisjon menn avd. 4 1-0 (23 min) Thore Viste Ulstein 2-0 (33 min) Thore Viste Ulstein 3-0 (48 min) Kasper Aleksander Hornnes 4-0 (61 min) Eirik Osen 4-1 (65 min) Anders Bjørge 5-1 (80 min) Mathias Råkil Vindbjart: Mats Olsen Johansen, Lars-Georg Reinlund Sæther, Christian Beqiraj Follerås, Fabian Jeppestøl Engedal (Daniel Tørressen Eikeland fra 46 min (Emil Lie fra 85 min), Sondre Nordhagen (Simon Salen Aunde fra 47 min), Magnus Langerud, Robert Våge Skårdal, Sander Barstad Bergan (Sander Coldal fra 85 min), Marcus Aslaksen, Anders Bjørge, Eirik Ryger (Markus Nyhus fra 66 min) Ikke benyttet: Mads Klippenberg, Christian Urdal Hansen, Nikke Eidet. Gult kort: Simon Salen Aune

Christian Beqiraj Follerås med ballen. Foto: Stian Bøe

Anders Bjørge markerer sin scoring. Foto: Stian Bøe

Foto: Stian Bøe

Christian Beqiraj Follerås rager høyest. Foto: Stian Bøe