I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

LYNGDAL: Svein Tore Sinnes hadde i fjor en meget god sesong i 1. divisjon, som medførte at Norges Fotballforbund oppnevnte ham som hoveddommer i eliteserien. I tillegg har Sinnes deltatt i utviklingen av talentfulle dommere lokalt.

Per Thomas Byrkjedal fra Gimletroll fikk prisen som Årets assistentdommer i Agder. Han har etablert seg som en stødig assistentdommer i 1. divisjon. Byrkjedal var også oppnevnt som assistentdommer i NM-finalen for gutter 16 (mellom Viking og Molde). I tillegg har han deltatt i utviklingen av lokale dommere. Byrkjedal var ikke til stede under prisutdelingen, ettersom han er på treningsleir på Marbella med fotballforbundet.

Are Wroldsen Ribe fra Arendal Fotball (t.v.) og Kai Rune Karlsen fra Just IL fikk prisen som Årets breddedommere i NFF Agder. Til høyre står Geir Røstad. Foto: Anne Katrine Thomsen

Kai Rune Karlsen fra Just IL og Are Wroldsen Ribe fra Arendal Fotball fikk prisen som Årets breddedommere i Agder. Begge har vært en blant NFF Agders breddedommere i en rekke år. De har dømt en rekke kamper lokalt og stilt opp på kort varsel ved behov for dommere til kamper. Gjennom dette har de også tatt på seg oppdrag som assistentdommere i 3. divisjon og løst disse på en utmerket måte. Begge har også engasjert seg i utviklingen av lokale dommere.

Ettersom det ikke har vært kurs for rekrutteringsdommere i 2020 og i 2021, ble det ikke delt ut pris til Årets rekrutteringsdommer denne gang. I NFF Agder har vi hatt et stort frafall av dommere under koronapandemien og vi oppfordrer interesserte til å melde seg på rekrutteringsdommerkurs.

Tor Håversen (t.v.), som har dømt 41 sesonger i Agder fotballkrets, er klar for ny sesong i 4. divisjon. Terje «Fifa» Haugland gleder seg også til å gyve løs på en ny sesong i 4. divisjon. Søndag gjennomførte de løpstest på dommersamlingen i Lyngdal. Foto: Privar