Fløy 2-duo fikset poeng

KRISTIANSAND: Endelig var 4. divisjon i gang igjen med kamp på Arkicon Arena mot Lyngdal. Kampen bar preg av to lag med lite kamptrening, men bød på intensitet og spenning. Trener Marius Kjørvik Johansen stilte med et meget ungdommelig Fløy-lag med G-19 spillere, samt tre spillere fra A-stallen.

Fløy 2 startet kampen meget bra og etter 12 minutter var det klart for kampens første scoring da Marcus Aslaksen pirket ballen over streken etter glimrende forarbeid av Steinar Blom. Etter 20 minutter utlignet snart 40 år gamle Espen Hægeland på en retur etter hjørnespark.

Fløy 2s unggutter spilte en meget godkjent første omgang og hadde fortjent scoring etter mange fine forsøk, der Lyngdal først og fremst ble utfordret på fart.

Fin enkeltmannsprestasjon

Like etter pause økte Mansor Said ledelsen på en fin enkeltmannsprestasjon der han trakk seg inn fra høyre og satte ballen i lengste hjørne for keeper. Etter dette tok Lyngdal mer og mer over banespillet der de først og fremst var fysisk sterkere og det var ikke ufortjent med utligning da de fikk tildelt straffespark etter at en Lyngdal-spiller ble felt på vei gjennom på venstrekanten. Espen Hægeland satte straffesparket sikkert i Markus Kristiansens høyre hjørne.

Etter Lyngdals utligning steg temperaturen ute på banen, men kampen ebbet ut uten de store sjansene til noen av lagene. Alt i alt var uavgjort et greit resultat kampen sett under ett.

Krumtapp

Ros til Fløy 2-gjengen for helhjertet innsats og en spillemessig god første omgang, noe også trener Marius Kjørvik Johansen påpekte. I mål var Markus Kristiansen sikker og god bortsett fra en situasjon i første omgang da ballen glapp mellom keeperhanskene etter det kom en liten regnbyge. Nikolai Aas var krumtappen i forsvaret og på midten var Simon Tellefsen og William Hilmarsson de toneangivende. Helt framme var Mansor Said et uromoment for Lyngdal-forsvaret. Ellers gøy å se meget lovende Georg Karlsen tilbake etter alvorlig kneskade.

