LEVANGER: Det har vært en tøff start for Randesunds håndballdamer i 1. divisjon. Årets stall er svært ulik fjorårets, og vi har vært klar over at det vil ta en stund før spillerne tar nivået i divisjonen og samhandlingen mellom dem sitter. De fleste på laget har heller ikke spilt på dette nivået, så man må forvente at prestasjonene vil svinge.

Likevel har de spillerne sett at de på sitt toppnivå matcher de alle fleste lagene i divisjonen, så troen på at seieren ville komme har hele veien vært der. På det syvende forsøket skjedde det, borte mot Levanger som har hatt en sterk åpning på serien og som i utgangspunktet var store favoritter før kampen.

Randesund kom bra i gang og ledet i starten av kampen, men slurv gjorde at hjemmelaget ledet 17-14 til pause. Randesund yppet seg i starten av 2. omgang, men utvisninger og mer slurv gjorde at Levanger gikk opp i 21-15- ledelse. Da ville nok mange tenkt at nå er det kjørt og det går mot nok et hederlig tap. Men gjestene ga ikke opp, fightet seg inn i kampen igjen og var bare ett mål bak på stillingen 21-20.

Levanger rykker fra og ledet 24-20 med 14 minutter igjen av kampen. Igjen viste gjestene høy moral og utligner etter hvert til 27-27. Derifra og ut styrte laget fra Randesund kampen og ledet med to og tre mål i sluttminuttene. Sluttresultatet ble 31-34.

Bak fra venstre: Kjetil Tveit, Ingrid Helene Vikås, Lena Løwe, Asta Svean Halberg, Isabel Gunnerød, Anne Charlotte Benestad Rosenvold og Ingve Tofteland. Midten fra venstre: Lise Hag Tellefsen, Ine Lindgren, Viveka Romeyke, Nora Jørgensen, Inga Sandvold og Kristine Lunde-Borgersen. Foran fra venstre: Helene Bakken Damsgaard, Anna Norum, Elisabeth Benestad Rosenvold, Ida Gabrielsen, Vilde Strandli og Amanda Holmen Eriksen. Foto Randesund IL

– Dette var en skikkelig lagseier og det er veldig gøy at vi spilte hverandre gode i noen hektiske sluttminutter. Tidligere har vi blitt for utålmodige og avsluttet på dårlige sjanser i avgjørende perioder, men i denne kampen var vi tålmodige og smarte, og jeg håper vi tar dette med oss inn i de neste kampene, sier trener Kjetil Tveit.

Isabel Gunnerød scoret ti mål og ble kåret til lagets beste, men mange av spillerne bidro skikkelig til at sesongens første seier er i boks.

Se tabellen her