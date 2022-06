I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

BÆRUM: – Vi er stolt over å ha så mange utøvere som hevder seg i norgestoppen i sine aldersklasser. Det er også svært gledelig at vi har en rekke talentfulle utøvere som nesten når opp til pallen – og som setter personlig rekorder, sier leder i KIF Friidrett, Inger B. Steinsland, etter helgas mesterskap på Nadderud stadion.

KIF Friidrett sikret seg hele 13 medaljer i Tyrvinglekene, som er landets største friidrettsstevne.

Gullrush

Den største medaljegrossisten ble Olai Stav Graasvoll i G-13-klassen. Det unge talentet vant både 60 m hekk på 9,88 sekunder og diskos med 29,30 meter, dessuten sikret han seg sølvmedaljen i lengde med ny pers på 5,22 meter.

I høyde fikk Olai tredjeplassen med et hopp på 1,50 meter.

Olai Stav Graasvoll imponerte under Tyrvinglekene. Unggutten sikret seg gull i både 60 m hekk og diskos. I tillegg tok han sølv i lengdehopp samt bronse i høydehopp. Foto: Privat

Johannes Gulbrandsen Lunde utmerket seg også på 200 meter i G-18/19 årsklassen, og vant distansen med tiden 21,75 sekunder i litt for mye medvind. Tida er langt under klubbrekorden i KIF Friidrett.

– Johannes har utviklet seg til å bli en av landets raskeste sprintere i juniorklassen, både på 100 meter og 200 meter, og vi er spent på hva han kan få til under NM senior om to helger til, kommenterer Steinsland.

Johannes G. Lunde avbildet på starten av 200 m. Foto: Privat

Gullmedalje ble det også til Eva Friestad på 3000 meter, med ny solid personlig rekord på 11.03.89 etter et langt skadeavbrudd.

Nathalie Ommundsen Johnsen vant lengdekonkurransen i kvinner seniorklassen med et hopp på 5,29 meter.

Eva Friestad kunne smile etter å ha tatt gull på 3000 meter etter å ha vært gjennom et langt skadeavbrekk. Foto: Privat

Fire medaljer i kastøvelser

KIFs kastere gjorde det også sterkt i Tyrvinglekene og sikret klubben tre sølvmedaljer og en bronse.

Daniel Winther Sandnes, i G-16, kastet slegga for første gang over 40-metersstreken, og ble nummer to med resultatet 40,02 meter.

Daniel W. Sandne var fornøyd etter andreplassen på Tyrvinglekene. Foto: Privat

Daniel Thrana er endelig tilbake etter en skade, og vant sølv i spyd i menn juniorklassen. Det lengste kastet hans landet på 62,27 meter. I samme disiplin, men i klassen under, G18/19, vant Lucas Haugvik sølvmedaljen etter å ha kastet 38,48 meter.

Lana Weinberg ble nummer tre i J17-årsklassen i spyd med 42,79 meter.

Daniel Thrana vant sølv i spyd i juniorklassen for menn. Foto: Privat

Mange talenter

Julie Gulbrandsen Lunde fikk også god uttelling i stevnet, hun sikret seg to medaljer under Tyrvinglekene. Den første fikk hun i lengde med ny pers på 4,67 meter i J-14 årsklassen, den andre vant hun i tresteg med et resultat på 9,43 meter.

– I tillegg til disse resultatene var det mange av KIF Friidrett-utøvere som gjorde det skarpt og forbedret seg mange hakk – selv om de ikke nådde opp til pallen. Det er utrolig gledelig å se at det vokser og gror i friidretten i Kristiansand, sier Steinsland.

Julie G. Lunde tok to medaljer under Tyrvinglekene. Her er hun avbildet på bronseplass på pallen etter lengdehopp. Foto: Privat

Ny sjanser allerede neste helg

KIF Friidretts utøvere har flere viktige friidrettsstevner foran seg. Neste helg stiller mange av dem i Verdensungdomsspelen i Göteborg, et av Europas største friidrettsstevner. Helga deretter er det NM for senior i Stjørdal.

– Vi har en flott gjeng utøvere, og vi gleder oss til fortsettelsen av sommersesongen, understreker lederen av KIF Friidrett.